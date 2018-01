Változatos programok és színes tervek az ajkai művelődési központban

A gazdag programkínálatnak köszönhetően, a város pezsgő kulturális élettel büszkélkedhet. A művelődési központ vezetőjével a megvalósult eseményekről és az előttük álló színes, műfajokon átívelő programokról beszélgettünk.

Az önkormányzat a fenntartója a művelődési központnak, mely szervezeti egységében igen sokrétű. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ a közösségi életnek fontos színtere, a többi intézményegységével egyetemben. Az intézmény vezetőjét, Bábics Valériát a szervezeti felépítésről, az évad megvalósult programjairól, a jövőbeni tervekről kérdeztük.

– A művelődési központban kap helyet az információs központ és a városi könyvtár. Az utóbbihoz tartozik a városi múzeum és a bányászati múzeum. Maga a művelődési központ is egy sok intézményegységből álló szervezet, mivel hozzánk tartozik a József Attila úti épületünk, amely a kisebb művészeti csoportok foglalkozásainak, meghatározó tartalmas közösségi programoknak ad helyet. A Kaszinó épület nagyterme koncertek, bálok helyszíne egyéb közösségi együttlétek mellett. A padragkúti és a bakonygyepesi művelődési házban rendezvények sokaságát tudjuk megvalósítani a településrész igényeinek, adottságainak megfelelően. Ajkán minden városrészének van közösségi háza, mely tovább színesíti a kulturális és közösségi életet – mondta Bábics Valéria. Az idei évad számos kiemelkedő eseményt vonultatott fel – tudtuk meg.

A bérletes színházi előadások mellett gazdag kiállítások színesítették a program palettát. Az ünnepkörhöz kapcsolódóan sokan élhették át a meghitt várakozást az adventi koncerteken is. Nagy népszerűségnek örvendett a Csík zenekar koncertje, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel dupla előadással játszottak. A zenekar már visszatérő vendég, akkor is jelen voltak a városban, amikor még „csak” az autentikus népzenei vonalon zenéltek – tudtuk meg az intézményvezetőtől. Jelentős számú látogatót vonzott a múzeumban megrendezett nemeshanyi csipkekiállítás és a megújult, a természeti környezetet bemutató interaktív tárlat. Utóbbi múzeumpedagógiai szempontból is meghatározó. Említést érdemel az Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesülethez is kapcsolható fotókiállítás, és sorolhatnánk még, hogy az ipar- és képzőművészeti tárlatok mellett milyen sokszínű élményfaktorral gazdagodtak a látogatók.

– A 2018-as év elején a magyar kultúra napját zenés irodalmi esttel ünnepeljük, Grecsó Krisztián író és a népszerű zenész, zeneszerző Hrutka Róbert, Libikóka című produkciójukkal érkeznek. Műsorukban a zene, az irodalom és a színház talál-kozik. A dátummal paralel nyílik az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállítása, így komplex összművészeti élménnyel gazdagodhatnak a résztvevők január 23-án. A farsangolás időszaka ugyancsak jelentős a művelődési központ életében. az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és Mazsorettcsoport hagyományos tavaszköszöntő hangversennyel készül. Kiállítások tekintetében kiemelkedő lesz Udvardi Erzsébet Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész tárlata, illetve a lépcsőházi galériánkban már látható Mészáros József, Felfedező utakon című fotókiállítása. Színházi csemegeként a Bunkerrajzolók – Likó Marcell, a Vad Fruttik zenekar frontembere, élettörténeti rekonstrukció – darabja várható tavasszal és a Holt költők társasága színházi előadást is megtekinthetik számos egyéb mellett. A Pünkösdi bor- és tócsifesztivál programja szintén körvonalazódik, sokan örülnek majd Kowalsky meg a Vega és a Punnany Massif koncertjének.