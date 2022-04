A macskák szabad népe saját törvényei szerint él, mindig az adott lehetőségek maximális kihasználásával. Ez egyformán igaz a kisebb cicákra és a nagymacskákra is, bár nyilván ezek otthoni tartása nem terjedt el túlzottan. Régen a falusi otthonok egérfelelőse volt a házi macska, nem a simogatható bundájáért vagy dorombolásáért tartották. Ma inkább ez utóbbi a jellemző. Rengeteg híres zenész volt „macskabolond”, például az 1991-ben elhunyt Freddie Mercury is odavolt értük, de George Harrison, John Lennon és David Bowie is a macskabarátok táborát gyarapította. A kutyások talán nem feltétlenül értenek vele egyet, de a cica igazi családtag lehet, ha jól érzi magát, s mozgása nincs korlátok közé szorítva. Számos fajtája létezik, de a „benti” cicák egyik legkedveltebbje a perzsa. A kis nyomott orrával, pihe-puha, selymes bundájával, végtelen étvágyával és nem utolsósorban csavaros észjárásával. A trükkös gondolkodás főként akkor nyilvánul meg, ha valamilyen fogára való falatot szeretne megszerezni. Púpozza a hátát, dörgölőzik a lábhoz, de úgy is kér, hogy az egyik mancsával finoman megérinti az éppen vacsorázó gazdit, hogy jelezze, ő is ott van, és egy kis kóstolóra igényt tartana. Titokban persze mindig pályázik az elöl hagyott maradékra is, de ezt már csak akkor próbálja megszerezni, amikor a gazdi már felállt az asztaltól és nem figyel. A perzsamacskák egyébként jellemzően nyugodt állatok, nincs különösebb igényük a kijárásra, klasszikus lakáscicának számítanak. Éppen ezért szeretik sokan ezt a fajtát, Európában az egyik legkedveltebb macskafaj. Imádnak a gazdijukhoz bújni, simulni és persze nagyokat aludni. Viszont a lustálkodó macskának is lehetőséget kell adni a felfedezésre, mászásra, a játékra, na és a „dagasztásra”, „körmözésre”. Jó, ha pár eszköz, játék vagy bútordarab az övé, ahol következmények nélkül élesítheti a körmét. Fontos megjegyezni, hogy ezek az édes kis cicák, a látszat ellenére, legbelül vadállatok, azaz ha bármilyen zsákmány vagy annak látszó valami (mozgó falevél, kisebb tárgy, elemlámpa járólapon pásztázó fénye) feltűnik, azonnal átváltoznak. Pupillájuk kitágul, testüket a felszínhez közelítik, félig kúszó pózba süllyednek, majd onnan támadnak robbanásszerűen. De ez nem nevezhető hátránynak, sőt, ettől még inkább szerethető ez a nagyra nőtt szőrpamacs. A képen látható nyolcéves, teknőcmintás Muckó minden felsorolt tulajdonsággal rendelkezik, s a lesben állás, várakozás nagy mestere ő is. Ha éppen nem alszik valamelyik széken, akkor az ablakon, üvegajtón át figyeli a kinti eseményeket, főként, ha egy kis légmozgás is van. Az ebéd- és vacsoraidőt mindig időben jelzi, ő az első, aki az asztalnál megjelenik ilyenkor. Majd felemeli jobb első mancsát, és finoman, visszahúzott körömmel megérinti a gazdája lábát, karját, hogy kapjon egy-egy falatot.

A perzsákat sokan szép bundájuk miatt kedvelik, ám ennek ára van, hiszen a gazdinak intenzíven ápolnia kell azt is. A szőr csomósodása esetleg a naponta történő fésüléssel elkerülhető, de néha ez sem segít. Ha a szőr összefilcesedik, irány a macskakozmetikus, és berreghet a borotva. Nem kell aggódni, a szőr gyorsan visszanő, s ugyanolyan lesz, mint előtte. A cica pedig megszabadul a már rossz közérzetet adó páncélszerű rétegtől, azonnal visszajön az étvágya, és újra boldogan dörgölőzik a gazdi lábához.