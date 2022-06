A megelőzés érdekében biztosítsunk árnyékos helyet nekik, legyen szó házi kedvencről vagy haszonállatról. Véletlenül se kössük ki őket a napra! Ne tartsuk láncon a kutyát és autóban egyetlen percre se hagyjuk kedvencünket. A sétát tegyük kora reggelre vagy késő estére, napközben, a nagy hőségben semmiképpen sem sétáljunk vele, főként ne a forró aszfalton, mert megéghet a tappancsa. Séta közben is gondoskodjunk a friss ivóvízről. A kertben élő állatoknál locsoljuk fel gyakran a környezetüket, és lehetőség szerint alakítsunk ki nekik fürdőhelyet, amelyben lehűlhetnek, frissülhetnek. Várjuk meg, amíg a víz kicsit felmelegszik, a hőségben hideg csapi vízbe ne engedjük be az állatokat. Nagyon fontos, hogy mindig legyen előtte friss ivóvíz, amit cseréljük gyakran, mert a hőségben hamar felforrósodik.

Ha a fentieket betartjuk, elkerülhető a hőguta, ami nagyon veszélyes az állatokra is, mert halálukhoz vezethet, illetve visszafordíthatatlan szervi károsodásokat okozhat náluk. A hőguta tünetei például a feltűnően gyors lihegés, hasmenés, hányás, szédülés, szapora szívverés, eszméletvesztés, illetve a kómás állapot. Ilyen esetben azonnal hívjuk az állatorvost, illetve vigyük hozzá! Addig is vigyük hűvös helyre az állatot, kínáljuk vízzel, de ne erőltessük az ivást. Kedvező lehet, ha megnedvesítjük a nyelvét. Hűsítsük a testét, vizezzük be a tarkóját, hasát, lágyékát, legjobb, ha nedves törölközőt teszünk rá. Az orvosi ellátás hőguta esetén életmentő!