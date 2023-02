A Valentin-nap ezért az állatkert munkatársainak nemcsak a szeretet ünnepe, más szempontból is fontos nap. Megtudtuk, a legendás orrszarvú bika, Pablo a 45. életévét ünnepelte szeptemberben.

Az első szülinaposok között szerepelt viszont Pitypang, a kis csacsilány, de felköszöntötték a Veszprémi Állatkert történetének első borjúfókabébijét, Pollyt is, aki első születésnapjára haltortát és egy labdát is kapott ajándékba gondozóitól. Pollynak ráadásul kisöccse is született, akit a látogatók Toby névre kereszteltek.

Polly

Forrás: Veszprémi Állatkert

Marokházi Katalin állatgondozó egyik régi védence, Fanni teve a tizedik életévét töltötte be tavaly, és a barátság még most is ugyanolyan szoros köztük, mint annak idején.