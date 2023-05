A közlemény szerint a vetési varjak az Európai Unióban védett állatok, ezért – hiába okoznak jelentős károkat a mezőgazdaságban – nem lehet hatékonyan védekezni ellenük, kártérítés pedig nem jár a gazdáknak. Az elmúlt években több vármegyében is jelentősen megnőtt a vetésivarjú-állomány. A varjak a szántóföldeken kiszedik a vetőmagot, megdézsmálják a termést, illetve a településeken is egyre nagyobb számban jelennek meg. A riasztási, gyérítési engedély kérelmezési eljárása hosszadalmas, de a tapasztalatok szerint nem is hoz eredményt, az engedélyezhető riasztási módszerek nem hatásosak, gyérítés pedig csak közérdekből engedélyezhető, a mezőgazdasági kártétel megelőzése ugyanakkor nem minősül annak – sorolta az akadályokat a NAK.

A kamara fontosnak tartja, hogy a kártételekről, azok kiterjedéséről és mértékéről pontosabb adatok álljanak rendelkezésre. Emiatt országos felmérést indítanak a gazdálkodók körében, vármegyei szervezeteik segítségével rögzítik a gazdálkodók jelzéseit a vetési varjak által okozott kártételekről. A kamara korábban már kezdeményezte a szabályozási környezet módosítását, de az nem járt eredménnyel. Olyan visszajelzések érkeztek a döntéshozók részéről, hogy nem érkeznek be hozzájuk nagy számban riasztási, gyérítési kérelmek, emiatt meglátásuk szerint a varjak nem okozhatnak jelentős problémát a gazdálkodóknak. Másrészt a védettséget uniós szinten döntötték el, az állomány nagyságát is uniós szinten vizsgálják, és vannak olyan országok, ahol csökken a varjak száma – idézte fel a NAK.