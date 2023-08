Eszerint e szemet gyönyörködtető röpte kiváltó tényezője egy kajakban ülő pár, akik addig űzték a szerencsétlen vadmadarat, míg végül az menekülőre nem fogta. Feltettem ugyan a bőszen evező két embernek a (költőinek bizonyult) "miért?"-kérdést, de választ nem kaptam. Ezek a fenséges állatok nem játékszerek, sem nem szórakoztatóeszközök. Ha valaki olthatatlan vágyat érez megfigyelésükre, annak van egy nagyon jó hírem: a művelet egyszerűbb, mint gondolnánk. Bármilyen csendes úszóalkalmatossággal (pl. csónak, sup) a madarak közvetlen közelébe lehet férkőzni, de akár a vízparton ülve is van arra lehetőségünk, hogy közelről nézegessük őket. Tapasztalataim szerint a hattyú kifejezetten megengedően viseltetik a felé tisztelettel, nyugalommal forduló, kíváncsi megfigyelők iránt. Résen van - főleg amikor kicsinyeire vigyáz -, de alapvetően jól becserkészhető. Lényeg, hogy vegyük át a természet rezgését, lassuljunk le, csendesedjünk el, váljunk eggyé vele - amennyire emberi mivoltunkkal ez lehetséges. Ilyenkor akár néhány méterre is közel enged magához, és láthatjuk fenséges úszását, tollászkodását, étkezését. Higgyék el, csodás és felemelő élmény; pozitív energia - amiből sose elég.