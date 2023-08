Fényképünket megnézve szögezhette le Kutasi Csaba entomológus, hogy gyászcincért láttunk, amelyre főként farakásokon akadhatunk rá. Zircen, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumában a bükkösök rovarvilágát bemutató tárlóban szerepel, de a tölgyesekben is megtalálható. Lárvája különböző lombos fákban fejlődik, kezdetben a kéreg alatt rág, majd később a farészbe vonul és ott is bábozódik. Fejlődése legkevesebb két évig tart, az idős tölgyesek és bükkösök jellegzetes, röpképtelen rovarfaja. A kifejlett bogarak már április végén megjelennek és általában augusztusig, főként tuskókon, farakásokon láthatók. Hazánk hegységeiben többfelé megtalálható, a Dunántúl egyes területein – így a Bakonyban is – elterjedt és még helyenként gyakori, védett faj. A gyászcincér egyike a hazánkban is élő, az Európai Unió természetvédelmi irányelve alapján közösségi jelentőségű, úgynevezett Natura2000-es bogárfajainak. Ezek a fajok közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, megőrzésükért mindannyian felelősséggel tartozunk.

Fotó: Rimányi Zita

