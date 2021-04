Akár egész évben halálos betegséget okozhat a vérszívó

Az enyhe tél miatt egész évben számítani lehet a kullancsokra, amelyek komoly, akár halálos betegségeket is okozhatnak, ezért figyeljünk oda a megelőzésre! Ezt tanácsolta Geiszt György veszprémi állatorvos az állattartóknak.

– Több kullancs van, mint régebben, és mindig újabb paraziták, kórokozók, illetve betegségek jelennek meg. Így például a szívférgesség 10-15 évvel ezelőtt még csak a mediterrán térségben volt jellemző, de sajnos már hazánkban is ismert – szögezte le Geiszt György.

A veszprémi állatorvos hozzátette, a legfontosabb a megelőzés, a tudatos állattartás. Például a kullancscsípés problémát okozhat az állatnál és az embernél is, ilyen például a Lyme-kór. Kutyáknál nagyon gyakori a babézia. Ez tönkreteszi a vörösvérsejteket; ha az állat nem kap gyors kezelést, hamar elpusztulhat. A környezetünkben lévő állatokra rátelepedő kullancsok átkerülhetnek az emberre is, és fertőzhetnek, emiatt is nagyon fontos a megelőzés, illetve a védekezés. Ezt el lehet érni modern és hatékony gyógyszerekkel. Régebben fő­ként lemosószereket lehetett kapni, ez ma már a múlté. Manapság nagyon jó, többkomponensű gyógyszerekhez lehet hozzájutni, amelyek az előírások betartásával szinte minden parazitát elpusztítanak.

Egy tablettával különböző, kullancs okozta betegségek és a szívférgesség ellen is meg tudjuk védeni az állatokat. A szívférgességet a szúnyog terjeszti, szerencsére Veszprém megyében nem annyira jellemző, mint más megyékben. Ezeket a tablettákat meg lehet venni az állatorvosi rendelőkben, illetve az állatgyógyszertárakban, de nagyon fontos, hogy az állattartók mindig kérjék ki állatorvosuk véleményét. Megoldást jelenthet a kullancsok elriasztása az állatról, például felszívódó cseppekkel, ezáltal a vérbe jutó hatóanyag védi meg az egész szervezetet.

Távol lehet tartani a kullancsokat nyakörvekkel, illetve ultrahanggal felszerelt nyakörvekkel. Az állatorvos szerint legjobbak a tabletták, amelyeket havonta, öthetente vagy háromhavonta kell adni az állatnak.

– Ezek különösebb toxikus hatást nem okoznak, nem találtam a szakirodalomban erre vonatkozó adatokat, és a praxisomban sem fordult elő ilyesmi – fogalmazott. Hozzátette, sokan félve adják be a tablettákat, tartva attól, hogy megmérgezik a kutyájukat, de erről nincs szó, nagyon biztonságosak, nyugodtan használhatók.

– Arra figyelni kell, hogy kullancs mindenhol lehet, pél­dául kirándulás és séta után alaposan nézzük át házi kedvencünket is! A kullancsot azonnal távolítsuk el, ne hagyjunk időt neki. Nem kell semmivel bekenni, illetve tekergetni, hanem szépen óvatosan a tövénél megfogni, majd kirántani. Erre kiválóan alkalmas a kullancskivevő kanál is, amit patikákban lehet kapni, és azzal nagy biztonsággal lehet eltávolítani a vérszívót, amire egész évben számítani kell. A telek ugyanis nagyon enyhék, nincs hideg meg fagy, és mindez kedvez a kullancsoknak.

Az állatorvos praxisában is adódott már példa arra, hogy télen betegedett meg egy házi kedvenc a kullancs miatt.

– Ha megtörtént a fertőzés, amelynek jele a rosszkedv, a gyengeség, a rogyadozó járás, az étvágytalanság, azonnal vigyük orvoshoz házi kedvencünket – javasolta Geiszt György, akinek praxisában egyre kevesebb a kullancs okozta betegség, mert az emberek komolyan veszik ezeket a problémákat, a megelőzést. Nagyon jók a gyógyszerek is, kezd kialakulni a tudatos állattartás.