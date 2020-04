Házhoz jön a Veszprémi Állatkert: videósorozatban mutatják be lakóikat

Mivel március 16. óta a Veszprémi Állatkert sem nyithatta ki kapuit a látogatók előtt, ezért a zoo munkatársai úgy döntöttek, ők hozzák el az állatokat otthonainkba, hogy ne maradjunk állati élmények nélkül. Most otthonról – a nappaliból, az erkélyről vagy akár a fürdőszobából – is bepillantást nyerhetünk az állatkerti lakók életébe a ZOOnline videósorozatnak köszönhetően.

– Feladatunk sokféle: a fajmegőrzéstől kezdve a környezeti nevelésen át a természetvédelemig számos területen fontos szerepet tölt be állatkertünk. Mindemellett szabadidős tevékenység helyszíneként is népszerű úti cél a Veszprémi Állatkert. Azt a jókedvet, önfeledtséget szeretnénk látogatóink otthonába elvinni, amit mi is tapasztalunk vendégeinktől, akik kikapcsolódásra vágyva egy egész napot eltöltenek nálunk családjukkal, barátaikkal. Célunk az volt, hogy egy könnyed hangvételű, szórakoztató videósorozatot készítsünk, amellyel egy kis vidámságot csempészhetünk a mindennapokba. A nézők sok-sok érdekességet is megtudhatnak egy-egy ikonikus lakónkról, elárulunk kulisszatitkokat, és bemutatunk olyan szegmenseket is, melyeket a látogatók idáig nem fedezhettek fel – meséli az új kezdeményezés kapcsán Török László igazgató.

A videók főszereplői természetesen a Veszprémi Állatkert lakói, az őket bemutató moderátorok pedig Trencsényi Tekla és Koloszár Anita. Az operatőri feladatokat Kovács Bálint látja el, míg Török László a háttérből irányítva segíti a csapatot, ha kell, a rendező vagy éppen a súgógép szerepét betöltve.

A tervek szerint a ZOOnline sorozat kéthetente jelentkezik majd az állatkert közösségi oldalán, egészen addig, amíg újra meg nem nyithatja kapuit a látogatók előtt.

– Számos pozitív visszajelzést kaptunk. Már bemutattuk a borjúfókákat és a kétpúpú tevéket. A következő epizód témája Madagaszkár lesz, a gyűrűsfarkú makikkal a főszerepben. Tervezzük még olyan különleges állatok bemutatását is, mint a tapírok vagy a szalagos tigrispitonok, de nem maradhat ki a sorból Bendegúz sem, a sokak számára jól ismert dzseládapávián-kölyök, aki időközben már serdülővé cseperedett – árulja még el az állatkert-igazgató.