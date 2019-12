Hóban fürdőznek a veszprémi elefántok

Vajon az egzotikus állatok hogyan élik meg a hidegebb időjárást, miként viselik a telet az állatkertben? Erre a kérdésre kerestük a választ a népszerű látogatóhelyen.

– Az orrszarvúk és az elefántok napközben is gyakran láthatók a külső kifutójukban. Ez azért van, mert a természetes élőhelyükön is vannak hidegebb periódusok, így megszokták ezt az állatok. Nálunk, amikor igazán hidegre fordul az időjárás, akkor az idejük nagy részét a fűtött, belső házakban töltik, de ez nem jelenti azt, hogy ekkor sem jönnek ki a külső bemutatóhelyükre – tájékoztat Török László állatkert-igazgató, aki hozzáteszi még, hogy ki lehet engedni délelőtt és délután is az elefántokat, az orrszarvúkat és a zebrákat is.

Az előbbiek szeretnek a hóban játszani, fürdeni. Ha pedig már elegük volt a hidegből, egyszerűen odaállnak a külső kifutó ajtaja elé, és kérik a gondozójukat, hogy engedje be őket. Egy délelőtti átmozgatás után – bent a padló- és falfűtéses meleg helyükön – megkapják az ebédjüket, felmelegszenek, aztán délután jöhet egy újabb „séta” a szabadban, hogy kiélhessék a mozgásigényüket.

A gondozók elkötelezettségének és hozzáértésének köszönhetően még nem fordult elő megfázás ezeknél az állatoknál. Más a helyzet a flamingókkal, amelyek az egész telet bent töltik, és nagyon kell ügyelni a zsiráfokra, mert a magasságukból adódóan könnyen elcsúszhatnak. Emiatt, ha jegessé, havassá válik a kifutójuk, ők már nem mehetnek ki, nehogy balesetet szenvedjenek.

Az ázsiai tevék ezzel szemben kifejezetten élvezik a hideg időszakot, és még mínusz 10 fokban is legtöbbször kint alszanak, mert kiválóan alkalmazkodtak a szélsőséges életkörülményekhez. Elviselik télen akár a mínusz 20 fokot is, nyáron pedig bírják a plusz 38 fokos hőséget is.