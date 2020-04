Kóborló kutyát mentett egy katona a pápai bázisrepülőtéren

A napokban az MH Pápa Bázisrepülőtér bejáratához tévedt egy gazdátlanul kóborló kutya. Azonban a katonai szervezet egyik lelkiismeretes kollégájának köszönhetően az eb hamar visszatérhetett az otthonába – közölte lapunkkal a pápai légikikötő.

Állatmentő akcióval kezdődött az április 14-ei munkanap az MH Pápa Bázisrepülőtéren, ahová egy kóborló kutya sétált be a főbejáraton keresztül. Bárány Márk őrvezető, az alakulat őr- és biztosító rendész századának egyik kutyás járőre éppen a helyszín közelében tartózkodott, és azonnal szakszerűen cselekedett: befogta, majd megnyugtatta a megszeppent állatot, és foglalkozott vele, amíg a kutya gazdája megérkezett.

A gazda gyors megtalálásában azonnali segítséget nyújtott a Pápai Humán Állatvédő Egyesület: egy csipolvasóval beazonosították az ebet, majd pedig megadták a gazdája elérhetőségeit. Mint kiderült, egy fajtatiszta moszkvai őrkutyakölyök volt a csellengő. Bárány őrvezető közreműködésének hála az eb a katonai bázisra érkezését követő fél órán belül már újra a saját otthonában lehetett.

A pápai bázisrepülőtéren 24 órás őr- és járőrkutyás szolgálat is biztosítja a katonai objektum védelmét, ahol a vonatkozó járványügyi szabályok betartása mellett az őrök és a járőrkutyák kiképzése jelenleg is folyamatos. Bárány Márk őrvezető a kutyás járőröknél teljesít szolgálatot, az állatok kiképzésében szerzett tapasztalata az elkóborolt eb befogásánál is hasznára vált – közölte a Naplóval az MH Pápa Bázisrepülőtér.