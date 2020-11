Megdőlt a balatoni pontyrekord

Hatalmas tükörponty akadt horogra vasárnap Balatonszepezdnél, így mostantól 32,22 kilogramm az új, hivatalos pontyrekord a tavon. A méretes halat korábban már háromszor kifogták a szerencsés horgászok, igaz közben látványosan gyarapodott a súlya.

Az új pontyrekord a budapesti Németh Attila nevéhez fűződik, akinek 2020 november 8.-án, reggel 7 óra 20-kor akadt a horgára az óriás. Az érthetően boldog horgász nagyon örült a rendkívüli fogásnak.

– Egy horgásznak ez az álma, hogy ekkora halat fogjon. Évek óta bojlizom, és a felszerelésem arra van kitalálva, hogy nagy halat fogjak. Feltámadt a szél, hullámok voltak, és egy ekkora halat kivenni a vízből nyilván elég nehéz feladat. Izgultam közben, de szerencsére sikerült megoldanom egyedül is – mesélte különleges kalandjáról Németh Attila, aki elárulta még, hogy az volt a célja, hogy idén fogjon egy 20 kiló feletti pontyot a Balatonon. A horgász társadalomban gyorsan elterjedt a nagy fogás híre és rengetegen gratuláltak neki, még idegenek is. A budapesti pecás a második rekorder a családjában, mert az unokatestvére 2016-ban tartotta a balatoni rekordot.

–Vannak olyan kapitális példányok, amelyek „szűkebb” területekre korlátozódva élnek, de olyanok is, amelyek az egész Balatont beússzák és mindig máshol fogják ki őket. Ezt a halat eddig már négyszer kifogták Balatonszepezd térségében. Volt, hogy 23 kilósan, majd 25 kilósan, idén júniusban már 29 kilót nyomott, és mostanra 32,22 kilogrammos lett. Egyre több a kapitális példány, a behúzós horgászoknak kötelező bejelenteni a 20 kiló feletti pontyokat, melyekből tavaly 64 darab volt, idén pedig már 110-nél járunk. A 2020-as két bojlis versenyen volt 29,17 kilós és 28,95 kilós hal is – mondta el lapunknak Hamvasi Miklós, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai menedzsere, aki hozzá tette még, hogy a pontyok 30-40 évet is élhetnek, és természetes körülmények között 33-34 kilós súlyig gyarapodhatnak.

A növekedés ütemük függhet a genetikától és az élőhelyi sajátosságoktól is. A rekorder ponty a harmadik regisztrált 30 pluszos fogás a Balatonon, de jövőre még többre számíthatunk.