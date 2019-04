Oltással megelőzhetőek a halálos betegségek a kutyáknál

Vezessen az első utunk állatorvoshoz, ha kutya kerül a házhoz, mert a megfelelő oltásokkal megelőzhetőek a halálos betegségek, ezt javasolta Pásztor Edina, veszprémi állatorvos.

Az állatorvost a kutyákat tizedelő szopornyica apropóján kerestük fel, amely a hírek szerint több helyen is előfordul az országban.

Pásztor Edina, veszprémi állatorvos leszögezte, nem új vírustörzsről van szó, és a megfelelően oltott kutya nem is kaphatja el ezt a betegséget. Abban az esetben, ha mégis oltott kapta el, akkor az nincs megfelelően, a protokoll szerint kezelve. A betegség csak akkor előzhető meg, ha a kutya kap egy oltást kölyökkorában, illetve örökbefogadáskor, majd két hét múlva egy ismétlő oltást, és évente emlékeztető injekciót. A lényeg, hogy az úgynevezett alapimmunizálás, illetve az ismétlő oltás rendben legyen, illetve megfelelő időben kapja meg az eb, és akkor nem fogja elkapni a betegséget. A beteg állatoknál az említett oltási sor nem volt rendben.

Pásztor Edina hozzátette, az oltásokkal nem csak szopornyicát lehet megelőzni, hanem a parvovírust is. Az oltások ugyanis négy komoly betegség, így a szopornyica, a parvovírus, a fertőző májgyulladás és a leptospira ellen védenek. Veszprém környékén gyakori a parvovírus, de előfordult már szopornyica is. A leptosiprózis pedig emberre is átterjedhet, de a kombinált védőoltás ez ellen is véd. Ez a betegség a rágcsálók vizeletével terjed, így kaphatja el a kutya, utána a házi kedvenc vizeletével elkaphatja az ember is. -A kombinált oltást sajnos nem mindenki kéri, mert az nem kötelező, viszont az valamennyi említett betegség megelőzhető vele, hangsúlyozta az állatorvos. Javasolta, ha kutya kerül a házhoz, az első utunk az állatorvoshoz vezessen vele, mert ott tisztázódhat az oltási körülmény, illetve megtudhatjuk, hogy mire van szükség a védettséghez.

-Soha nem gondoljuk azt, ha egy betegség nem gyakori, akkor nem fordulhat elő újra és bármikor! Adott betegséget például kóbor kutyák is bármikor terjeszthetnek, fogalmazott az állatorvos. Pásztor Edina azt mondta, Veszprém megyében elsősorban a fiatalok figyelnek jobban az oltásokra, ami vélhetően abból is adódik, hogy ők gyakrabban tájékozódnak az interneten. A kérdésre, ha elkapta az eb a betegséget, kigyógyítható-e belőle, azt mondta, egy részük igen. Ez függ az állat immunrendszerétől, az oltástól, illetve attól, hogy milyen mennyiségű vírussal találkozott a szervezete. A szopornyica sunyi betegség, mert több évvel az átvészelés után még idegrendszeri tüneteket produkálhat. Ennek e betegségnek a legfőbb tünetei az epilepszás jellegű görcsök, a koordinációs zavar, hasmenés, hányás, illetve a gennyes kötőhártya gyulladás, sűrű orrfolyás és tüdőgyulladás. -Az a legjobb, ha már az első furcsa tünetnél orvoshoz visszük házi kedvencünket, mert ezzel sok esetben megmenthetjük az életét!- tanácsolta az állatorvos.