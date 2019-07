Óvjuk a kutyákat a kánikulában!

A forrósággal nemcsak mi birkózunk meg nehezen, hanem a kutyák is. Az ebek szervezete nehezen viseli, ha a hőmérséklet az átlaghőmérsékletük fölé emelkedik, mert olyankor nem tudják hűteni magukat, és nagyon könnyen hőgutát kaphatnak. Az utóbb említett kórkép különösen veszélyes, az állatorvosok az esetek döntő többségében már nem tudnak segíteni: a hőguta állapotában a legtöbb kutyus az életét veszti.

Hőháztartásuk – ellentétben a miénkkel – másként működik. Míg mi izzadás során szabadulunk meg a felesleges hőtől, addig az ebek a lényegesen kevesebb verejtékmirigyük által – melyek főként a talpuk környékén találhatóak – lihegéssel hűtik szervezetüket. A hőcseréjük viszont így jóval kisebb felületre korlátozódik. Ezért fokozottabban érzékenyek a melegre, mint mi. A kutya testhőmérséklete az extrém magas hőmérsékletben az átlagos 38 Celsius-fokról pillanatok alatt a kritikus 41-43 Celsius-fokra emelkedhet. Az állatorvosok tájékoztatása szerint 41 Celsius-fok felett az ebek testében fehérjék csapódnak ki, mely folyamatnak könnyen és gyorsan visszafordíthatatlan következményei lehetnek. A hőguta állapotában percről perce romlanak a kutya túlélési esélyei. Mint minden betegségnél, itt is az elkerülésen, a megelőzésen van a lényeg.

Mire kell ügyelniük a gondos gazdiknak? Miként védhetik ki a hőgutát, illetve ha úgy tapasztalják, hogy az állat mégis kritikus állapotba került, mit tehetnek az orvosi ellátás megkezdése előtti pillanatokig? Miként növelhetik az állat esélyét a kritikus állapotában az életben maradásra?

Sokan nem gondolják, de a napi rutin részévé vált sétáltatást át kell variálni. A hosszabb kimozdulást otthonról célszerű a nagyon kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni, amikor is az aszfalt hője mérséklődik annyira, hogy nem okoz égési sérüléseket a kutya tappancsán. Amikor tudjuk, hogy utunk alatt nem botolhatunk be egy, a kutya számára alkalmas ivóvizet adó kútba, akkor ügyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz. Ha a hőségben tartózkodás kikerülhetetlen, kínáljuk meg többször vele kedvencünket, vizezzük be bundáját, meggátolva szervezetének a túlzott mértékű felforrósodását.

Gyakran előfordul, hogy forró gépkocsiban hőgutát kapnak ebek, tragédiájuk kapcsán nem lehet elégszer elmondani, semmilyen körülmények között ne hagyjuk autóban a kutyákat! A hőségben elég pár percre a járműben hagyni az állatot ahhoz, hogy könnyen végzetes hőguta állapotába kerüljön.

A túlhevülés megelőzésére otthon folyamatosan biztosítsuk számára a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet. Amennyiben ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy kedvencünk az oldalán fekszik, bágyadt, erőteljesen liheg, zihál, a pupillája kitágul, esetleg hány vagy görcsei vannak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a hőguta tüneteit tapasztaljuk. Ilyenkor a legfontosabb, hogy nem drasztikusan, de hűtsük az állatot! Célszerű vizes lepedőbe burkolni egészen addig, míg el nem jutunk vele az állatorvosig.