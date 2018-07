Megállóhelyek és információs pontok: Komoly fejlesztések előtt a bringakör

A balatoni kerékpár-út jelentős fejlesztésen megy keresztül a következő másfél évben. Miközben az évszakok összemosódása miatt jobbára csak télről és nyárról beszélhetünk, szinte egész évben tekerhetünk a kerékpárúton.

Németh Lajos meteorológus, a Kerékpáros Magyarország Szövetség elnöke szerint egyre kevesebb időre kell eltennünk a biciklit a jövőben, mert a hideg, csikorgó, mínuszos téli időjárásnak lassan vége lesz itt, a Kárpát-medencében. Inkább az enyhe idő jellemzi majd Magyarország időjárását. A bátrabbak akár novemberben, februárban is nyeregbe pattanhatnak. Nem téli mackós álomba hajló életvitelre, hanem aktívabbra számíthatnak. Persze, ez nem azt jelenti, hogy körbekerekezhetik a Balatont, de pár órát nyugodtan tekerhetnek enyhébb időben.

– Magam is aktív kerékpáros vagyok, ha egy mód van rá, nem autóval keresek fel egyes helyeket, régi munkahelyem televízióstúdiója hat kilométerre van a lakásomtól, lemértem már, hogy kerékpárral gyorsabban odaérek, mint ha autóba ülök. A kerékpárutak remélhetőleg folyamatosan bővülnek és szépülnek, fejlesztik azokat. Ahova lehet, akár az unokákkal is megyek túrázni. Legkedveltebb útvonalunk a balatoni mellett a Tisza-tavi gáton, sík vidéken jól kiépített kerékpárút. A Balatonnál almádi kötődésünk van, egészen Udvariig el szoktunk tekerni – mondta Németh Lajos. A következő napok időjárásáról szólva hozzátette, hogy egyre melegszik az idő, a Balaton-átúszás következő kitűzött időpontjára a víz felmelegedhet kellőképpen, 22-23 fokra, van esély rá, hogy megtarthatják az úszást.

A balatoni bringakörutat másfél éven belül Tapolcával köti össze egy újabb szakasz, és jövőre már kis katamaránokon a vízen is tekerhetnek a bringások Németh Zsolt alelnök szerint.

– A balatoni kerékpárút fejlesztését segítő egyik pályázat, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) segítségével a Balaton-parti településeken 2020-ra megállóhelyek és információs pontok létesülnek, hogy az ide érkező turisták megkapják a szükséges információkat a különféle szolgáltatások el-érési lehetőségeiről. Szállást foglalhassanak, térképeket, kiadványokat kapjanak. A bringakörutat érintő fejlesztések részét képezik a háttértelepülések irányába futó különféle utak is. Tapolcától Sümegre zarándokutat alakítanak ki, alternatív körök épülnek, amelyeken gyalogosan és kerékpáron egy-aránt megközelíthetőek lesznek a települések és azok nevezetességei.

A helyi köröknek köszönhetően a kerékpáros turisták akár ott is alhatnak, két, három napot eltölthetnek egy adott településen. A balatoni bringakör 204 kilométere forgalomfejlesztési tervei elkészültek, néhány ugyan még felülvizsgálatra szorul. Például a badacsonyi Római út helyett új nyomvonalat jelölnénk ki. Ezt nemcsak mi szeretnénk, hanem az önkormányzat is, hiszen nem elég biztonságos az az útszakasz. Terveket kell készíteni, most ennek az ideje van, hiszen a kivitelezés nem haladhat az idegenforgalmi szezon ideje alatt. Az utóbbi hónapokban előkészítések folynak, táblákat helyezünk ki, ahol kell, foltozzuk, aszfaltozzuk az utat. A bringások közben panaszkodnak, jogosan. Például Badacsonytomaj környékén nagyon keskeny az út, nem biztonságos.

Mi továbbítjuk az észrevételeiket, egyebek mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, amely a közelmúltban átvette a kerékpárút kezelését. Eddig az önkormányzatok saját költségvetésükből tartották fenn a kerékpárutak belterületi szakaszait, ki mennyire tartotta fontosnak. Nem a kerékpárút fenntartása volt az elsődleges feladatuk. A közút külön kerékpáros keretet kap erre. Így, hogy van kapacitása, gyorsabban lép, ha feladat van. Bízunk benne, hogy gyakrabban és jobban karbantartják majd a régi és új szakaszokat egyaránt – mondta Németh Zsolt. Hozzátette, hogy a tervek szerint 2020-ra jó utak készülnek, teljes kopóréteg lesz a kerékpárúton.

– Ehhez még sok feladatot el kell végeznünk.

Például közműveket kell áthelyezni, és elengedhetetlen a lobbi. Ugyanakkor a kerékpárutat használják a gyalogosok és a futók is, a babakocsisok, sokan azon keresztül közelítik meg a strandot. Sokkal több vendég érkezett tavasszal, mint eddig, a külföldiek is sokan vannak. Valószínűleg ősszel sem lesz másként. A nagyobb beruházások ősszel lesznek, addig is lobbizni kell, hogy akkor elindulhassanak. A források egy része még nem áll rendelkezésre. Nagyon várjuk, hogy kiderüljön a Tapolca és Szigliget közötti kerékpárút végleges nyomvonala, annál is inkább, hiszen ez a szakasz majd Sümeget is eléri. Fontos gerinc lehet, hiszen forgalmas és kanyargós úton lehet most felmennie a tópartról a városba, nagy szükség lenne egy önálló kerékpárútra – mondta Németh Zsolt. Szólt továbbá a GINOP-pályázat részét képező vízi szállítási lehetőségről.

Mint mondta, a vízi szállítóeszközök akciószámba mehetnek, új vonzerőt jelenthetnek majd. Ugyanis olyan járművek lesznek, amelyekkel kisebb öblöket át lehet szelni. A parttól számítva egy kilométer széles sávban haladhatnak. A vízi sporteszközt elektromos motor hajtja, azt töltik a kerékpárosok a vízen tekerve. Látványosak, stabilak, biztonságosak lesznek a katamaránok, amelyek kerékpár szállítására is alkalmasak. A kerékpárosok a hajótestbe ülve lábbal tekernek, váltva egymást, tekerj a vízen jelszóval. A járművek tervei készen vannak, hatósági jóváhagyásra várunk, 2019 tavaszán munkába állhatnak. Addigra a balatoni bringa-körúton a megállóhelyek is elkészülhetnek épületekkel, szervizzel, kiszolgáló helyiségekkel. Március elejétől október végéig egyre inkább kerékpározható lesz a Balaton-part.