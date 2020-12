Borzasztó! 3 éves kislány fagyott halálra, kizárhatták a házból

Holtan találta meg az anyja a hároméves Angelina Kuleshovát az oroszországi Satka városban található házuk előszobájában december 5-én reggel – írja a Daily Star alapján az Origo.

A cikk szerint előző este a kislány húgának első születésnapját ünnepelte a család. A gyerek anyja azt állítja, hogy az összejövetel után Angelinát lefektették aludni, majd ők is elaludtak, a kislányt pedig reggel a hideg előszobában találták meg.

Girl, 3, freezes to death after 'being left in -15C hall during parent's drunken party' https://t.co/plAzBvtACM pic.twitter.com/UWMjlDy7RB

— Daily Star (@dailystar) December 11, 2020