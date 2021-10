Bármikor megindulhat a szülés: hamarosan apa lesz a magyar színész

Kocsis Dénes hamarosan apai örömök elé néz, ugyanis felesége, Petra már a várandóssága kilencedik hónapjában jár. A színész lapunknak elárulta, nehéz heteket tudhatnak maguk mögött.

Szerencsére eddig minden rendben volt a babavárás időszaka alatt, mégis kihívással teli hónapok vártak Kocsis Dénesre és párjára, Petrára miután kimondták a boldogító igent.

Olyan szempontból nehéz, hogy költöznünk is kellett, most egy két hónapos procedúra végén vagyunk. Mostanra minden a helyére került és a gyerekszoba is készen van – kezdte a Borsnak a színész, aki mérhetetlenül büszke a feleségére, amiért ez idő alatt mindent kézben tartott.

Főleg Petra számára volt megterhelő. Sokat dolgoztam, ezért ő vállalta a költözés oroszlánrészét. Ha megkérdeznék tőlem, hogy ki a példaképem, akkor én a saját feleségemet tudnám mondani – tette hozzá.

Mindenre felkészült

Dénes esténként általában játszik, s mivel a pici bármelyik pillanatban elindulhat, számolnia kellett azzal a lehetőséggel is, hogy éppen akkor indul be a szülés, amikor ő a színpadon áll.

Ha előadás közben indulna meg a szülés Petránál, az nehéz helyzet lenne, mert előadást otthagyni nem igazán lehet. Ugyanakkor szóltam minden színház művészeti titkárának, az igazgatóknak és a váltótársaknak, hogy az első pillanatban, amikor ez lehetséges, akkor azt fogom mondani, hogy bocsánat, de én most szülni megyek – mondta Dénes, aki semmi pénzért nem hagyná ki a gyermeke születését és természetesen Petrát is szeretné támogatni a nehéz percekben.

Az érzéseit követi

A leendő apuka azt azonban egyelőre még nem döntötte el, hogy ő maga szeretné-e elvágni a köldökzsinórt.

Ez hasonló ahhoz, mint amikor megkérdezik, hogy: ugye nem fogsz elájulni? Csak ott derülhet ki a válasz. Ha azt mondják nekem, vágjam el és éppen akkor azt érzem, hogy de jó, én is hozzáadhatok valamit a dologhoz, akkor megteszem. Viszont, ha úgy érzem, hogy nekem ez nem megy vagy félek tőle, akkor azt is felvállalom majd – mondta őszintén Dénes, aki úgy tervezi, hogy a szülés utáni napokban otthon marad, mivel az újszülött kisbabájuk körüli teendőkben is szeretné kivenni a részét.