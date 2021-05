Berki Mazsi ijesztő tüneteket tapasztalt magán, azonnal rohant az orvoshoz

Berki Krisztián feleségének muszáj visszavennie a tempóból.

Ezt ne hagyja ki! Hajléktalant kiforgatva adnak el Niedermüllerék egy ingatlant

Berki Krisztián és felesége néhány héttel ezelőtt jelentették be az örömhírt: első közös gyermeküket várják. Mazsi remekül érezte magát, ezért orvosa tanácsára továbbra is edzett és gond nélkül elvégezte a napi teendőit, most azonban változott a helyzet – írja a Bors.

Nagyon megijedt

Az utóbbi napokban a közösségi oldalain közzétett bejegyzésekben arról számolt be, hogy egyre fárasztóbbak számára a hosszú és dolgos hétköznapok. Nagyon aggódott, ugyanis ijesztő tüneteket produkált, ezért két szakember tanácsát is kikérte.

„Őszinte leszek, kicsit megijedtem… Szúrt a hasam és csak pingvin üzemmódban tudtam sétálni”

– írta Mazsi, aki csak akkor nem tapasztalta a fájdalmat, ha egy helyben állt.

„Utasítást is kaptam, hogy tessék kicsit lassítani, feküdni, lábakat felpolcolni és magnézium! A méhem növekedésbe kezdett, a méhszalagok folyamatosan nyúlnak, a gyomor feljebb kerül és a belek is más helyre kerülnek, hisz gyermekünknek szüksége van a helyre. Tudtátok, hogy a méh ilyenkor közel 500-szorosára nő az eredeti méretéhez képest?” – folytatta bejegyzésében, majd azt is elárulta követőinek, mi okozta a panaszait.

Ilyenkor kell orvoshoz fordulni

Mazsi elmondta, ez teljesen normális a várandósságnak ebben a szakaszában, azonban figyelmeztette a kismamákat, hogy ha a menstruációs görcsöknél erősebb fájdalmat éreznek, haladéktalanul keressék fel az orvosukat!