Egy év kellett Curtis exének, Krisztinek, hogy kiheverje a szakítást: ott, akkor mégis összeomlottam

Bár Krisztikét eleinte megviselte a szakítás Curtissel, az édesanyát kisfia rádöbbentette, hogy változtatnia kell az életén. Az egyedülálló édesanya könyvében mesélte el, hogyan lépett túl az exén.

Nagy törés volt Meszimerisz Krisztina életében, amikor szétváltak Curtisszel, a kisfia édesapjával. Derült égből villámcsapásként érte, hogy egyedülálló anyaként kell innentől kezdve helytállnia az életben. Bár a közös gyermekükkel kapcsolatban számíthatott és most is számíthat a gyerek édesapjára, nőként és anyaként egyedül maradt a világban. Krisztina ennek ellenére meglepően hamar túltette magát a csalódáson, egy isteni jel hatására felszívta magát. Nem is akárhogyan! Könyvet írt, a rettegett kitárulkozás pedig meghozta a várva várt megnyugvást számára – írja a Bors.

Egyik nap ültem a szobában, elfogott a rossz érzés és a szomorúság, elkezdtem sírni. Aznap egész nap feszített a zokoghatnék. A fiamra koncentráltam. Gondoltam elég lesz ahhoz hogy átlendüljek. Ott akkor mégis összeomlottam. Potyogtak a könnyeim, már nem tudtam visszatartani.

– mesélte elsőként a Borsnak, a könyvben is leírt emlékeit Krisztina.

Aztán váratlanul odatotyogott hozzám a kisfiam. Csak nézett rám a csillag szemeivel és éreztem, hogy ő is szomorú lett, mert az anyukája szenved. A tekintete olyan mélyen megérintett, hogy ott, abban a percben felszívtam magam és megfogadtam: soha többé nem fordulhat elő, hogy sírni lásson engem.

Eldöntöttem, hogy a kisfiam mellett csak magamra fogok koncentrálni, és sosem gyötröm magam azzal a kérdéssel, hogy mi lesz velünk vagy, hogy hogyan fogom végigcsinálni? Igenis megmutatom, hogy képes vagyok arra, hogy jó anyja legyek ennek a kisembernek, és aki nem hitt bennem, annak is megmutatom, hogy túlélem. Ezt is.

Sorsdöntő pillanat volt

Krisztinát onnantól kezdve tényleg csak mosolyogni láttuk, bizonyítja ezt az Instagram oldala, ahol jelenleg 137 ezer követője van. A rengeteg követőnek egyébként – mint arról a könyvében is ír – nagyon sokat köszönhet.

Egy év alatt hevertem ki a szerelmet, de úgy néz ki, most már egyenesban vagyok.

Egy évvel ezelőtt kerestek meg az ötlettel, hogy írjak könyvet – folytatta Krisztina.

Nem bízott magában

– De nem voltam bizakodó, arra gondoltam, hogy világéletemben irtóztam attól, hogy kitárulkozzak, ráadásul ki venné meg a könyvet? Ki kíváncsi rám?

Sokat gondolkodtam, de aztán rájöttem, hogy talán nekem is jót fog tenni, ha kiírom magamból mindazt, ami belülről feszít. Akartam, hogy lássák az emberek, hogy nem csak egy üresfejű, mutatós nő vagyok. A szakítás után sokan egy kalap alá vettek Curtisszel, ami nagyon bántott

– hangsúlyozta Krisztina.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🇭🇺🇬🇷 (@krisztike.09.26) által megosztott bejegyzés

– A követőimnek nagyon sokat köszönhetek, és ez nem egy kötelező udvariassági kör, tényleg így van. Számtalan pozitív visszajelzést kaptam, például a szülés után, amikor az első fotózást vállaltam. Vagy megdicsérnek, mert úgy látják, jól nevelem a kisfiam, és támogatnak abban is, hogy Curtisszel, ha külön is, de együtt neveljük a gyermekünket. Ezért is szól elsősorban az Instagram követőknek a könyv. De persze mellettük azoknak is, akik ugyanolyan élethelyzetben vannak, mint amilyenben én vagyok, egyedülálló édesanyaként.