Elsöprő sikerrel búcsúzott a Farm VIP és a Dancing with the Stars

Az elmúlt héten a TV2 két sikerműsora is a végéhez ért. Mind a Farm VIP, mind a Dancing with the Stars döntője elsöprő győzelemmel zárta első évadát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre November 15-én, vasárnap tizennégy hírességgel startolt el a TV2 vadonatúj kalandrealityje, a Farm VIP, amely több hetes küzdelem után december 11-én a fináléjához érkezett. A műsort nagy érdeklődéssel várták a nézők, hiszen a premierepizód 464 ezres nézettséggel (18,2% nézői részesedéssel) a nap legnézettebb műsora lett a 18-59 évesek körében. A nézők a hétköznapi folytatás során is kitartottak a műsor mellett, és estéről estére figyelemmel kísérték, miként birkóznak meg a sztárok a vidéki élet viszontagságaival, így a hétköznapi epizódok átlagosan 14,8%-os nézői részesedést hoztak a 18-59 évesek körében. Ezzel az eredménnyel a TV2 szinte megduplázta az előző 4 heti azonos idősávjának átlagát (megelőző 4 hét átlaga hétköznapokon: 7,5% SHR)*. A 14,8%-os szezonátlaggal a Farm VIP az RTL Klubot is megszorongatta, hiszen kis különbséggel, csupán 0,5 százalékponttal maradt le az RTL Klub azonos idősávjának átlag nézői részesedésével szemben (15,3% SHR). A 4 éves vagy annál idősebbek körében azonban az erős hétköznap esti műsorok ellenére is nyerni tudott a Farm VIP, mivel hétköznapokon átlagosan a nézők 16,7%-a választotta, míg az RTL Klub azonos idősávját csak 14,6%. Minden este szoros volt a verseny a nézők figyelméért, de az utolsó héten még kiélezettebbé vált. A finálé hetét mind a 3 fő korcsoportban nyerte a műsor, hiszen az 5 epizód átlagosan magasabb nézői részesedést ért el, mint az RTL Klub azonos idősávja: a 18-59 évesek körében átlagosan 16,0%-os, a 18-49 évesek körében 15,5%-os és a 4 éves vagy annál idősebbek körében 18,0%-os nézői részesedésével magasan többen választották esti szórakozásként, mint az RTL Klub azonos idősávját, ami ugyanebben a sorrendben 14,2%-ot, 14,4%-ot és 14,2%-ot mondhatott magáénak. December 11-én, pénteken elérkezett az utolsó epizód, ahol az elődöntőben Vasvári Vivien, Kucsera Gábor és Novák Zalán mérhette össze erejét. Végül a két fiú érdemelte ki a továbbjutást, így a végső megmérettetésben ők bizonyíthattak. A legjobbnak járó címet, valamint a 11 millió forintos főnyereményt végül az Exatlon egykori Kihívója, Novák Zalán zsebelhette be. A finálét a 18-59 éves nézők 16,8%-a, a 18-49 évesek 16,6%-a választotta, ami egyúttal azt is jelenti, hogy többen nézték a Farm VIP-t, mint az RTL Klub azonos idősávját, ahol a korcsoportok nézőinek 14,1%-a és 14,2%-a volt jelen. Ám a hétvége is bőven tartogatott meglepetéseket, hiszen az utolsó részéhez érkezett a Dancing with the Stars – Mindenki táncol. A 18-49 évesek körében az évad minden epizódja szombatonként a nap legnézettebb műsora volt, és a 10 rész átlagát tekintve 17,6%-os nézői részesedést ért el, amivel pedig 7,8 százalékponttal múlta felül az RTL Klub azonos idősávját (9,8%)**. A 18-59 éveseknél még nagyobb volt a különbség, 8,9 százalékpont, az összes epizódot átlagosan a korcsoport nézőinek 18,3%-a választotta, ezzel szemben a fő konkurens idősávját 9,4%. A december 12-i finálé a nap legnézettebb műsora lett mind a 3 fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), ami fontos is volt, hiszen a nézők szavazatai döntötték el, hogy ki lesz az év táncpárosa. A közönség döntése alapján a dobogó legfelső fokára végül Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan párosa állhatott. A 18-59 éves nézők 17,8%-a, a 18-49 éves nézők 17,2%-a és a 4 éves vagy annál idősebb nézők 23,8%-a választotta esti szórakozásként, szemben az RTL Klub azonos idősávját ebben a sorrendben 8,3%, 8,9% és a 4 éves vagy annál idősebb nézők 6,3%-a. Ezzel az eredménnyel szombaton hozzájárult a műsor a TV2 csatorna egész napos győzelméhez, hiszen a 18-59 éves nézők körében 10,6%-a részesedést ért el, így 4,6 százalékponttal maga mögé utasította a harmadik helyen végző RTL Klubot. A csoport teljesítményeknél is nagy volt a különbség, hiszen főműsoridőben a korcsoport nézőinek 32,3%-a, a teljes nap tekintetében pedig 27,2%-a választotta valamelyik TV2 Csoporthoz tartozó csatornát, míg az RTL Magyarország főműsoridőben a korcsoport nézőinek 20,4%-át, a teljes nap tekintetében pedig csupán a 16,2%-át nyerte meg magának***. * TV2; 2020.10.19 – 2020.11.15; Hétköznapok; 20:30-22:20

**Szombatok a 2020.10.10.-12.12. tartó időszakban; Egész nap; Napi műsortoplista a Nielsen által program szinten mért csatornákon; AMR (abs.)

