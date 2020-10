Ezért nem tudják eladni Gesztesi Károly luxusvilláját

Már nem hirdetik az ingatlanközvetítőnél Gesztesi Károly villáját.

Eltűnt Gesztesi Károly házának hirdetése az ingatlanközvetítőtől. Négy hónapja gyerekei 210 millió forintért eladásra hirdették a januárban elhunyt színész budakalászi birtokát. Egy hónapja pedig a kétgenerációs villa árát 189 millióra mérsékelték.

Mint kiderült, nem sikerült eladni a luxusvillát, Gesztesi Károly örökösei pedig úgy döntöttek, a koronavírus-járvány miatt inkább jegelik az ügyet. Jelenleg a 19 éves Gesztesi Márkó, édesanyja, Karel Nikoletta, továbbá két, vér szerinti öccse, a 17 éves Dávid és a 11 éves Áron él a házban.

A legendás színész után öt gyermeke örököl majd, és ők, illetve jogi képviselőik teljes egyetértésben írták alá a hagyatékátadó végzést, amelynek az ingatlan a legnagyobb tétele, de egy értékes gépjármű is maradt utána.

Bár a két külön lakrészből álló, 917 négyzetméteres kerttel, négy kocsibeállóval, panorámaterasszal és jakuzzival is rendelkező luxusingatlan helye és állapota sem zárja ki, hogy 200 millió forint feletti összegért találjon gazdára, sejteni lehetett, hogy a koronavírus-járvány miatti óvatosság megnehezíti az értékesítést. Ezzel is magyarázható, hogy nemrég 21 millió forintot engedtek az irányárból. Valószínű, hogy a járvány után újra magasabb áron kínálják majd az ingatlant, most azonban egyelőre kivárnak – írta a Blikk.