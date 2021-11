Furcsa pletykák keringenek Straub Dezsőről

Több pletyka is szárnyra kapott az utóbbi időben Straub Dezsővel és a korábbi munkahelyével, a Vidám Színpaddal kapcsolatban. Többek között, hogy elalszik a próbákon, illetve hogy festeti a haját.

Straub Dezső lassan 50 éve nevetteti a közönséget. Számtalan szereppel és rendezéssel a háta mögött most furcsa pletykák kezdtek el terjengeni róla. A Jászai Mari-díjas színész vállalta, hogy a Bors hasábjain keresztül önt tiszta vizet a pohárba.

„Hogy előfordult-e, hogy elaludtam? Igen, de ha ennyire megjegyezték a kollégák, akkor még biztosan horkoltam is, pedig azt csak királydrámákon szoktam, akkor is szigorúan csak ha nézőként vagyok jelen” – kezdte Straub. A hír tehát igaz, ugyanakkor a válasz nem ilyen egyszerű.

A színész elmagyarázta, hogy egyes esetekben a rendező részéről életszerű lehet egy kis szunyókálás a nézőtéren.

Ami a próbák nagy részét kiteszi, az a civil néző számára megtanulhatatlannak tűnő hatalmas szövegmennyiség begyakorlása. Az ilyen, olykor hosszúra nyúló próbarészek alatt a rendezőnek „szabadprogram” van, hisz a szöveg memorizálásához az ő instrukcióira nincs szükség. Számára ilyenkor van pisiszünet, kávészünet, a másnapi próbatábla átírása vagy adott esetekben egy kis szunyókálás.

„Ekkor a rendezőasszisztens kezében van a staféta. Ha kell, ötször is átpörgetik egy-egy darab szövegét. Volt, hogy elszunyókáltam, szóvá is tették” – tette hozzá Straub Dezső. Mint felidézte, egyszer a szép emlékű Böröndi Tamás is megállította a folyosón és feltette neki a kérdést: „Juci azt mondta, hogy elaludtál próba közben. Igaz?” A színész teljes természetességgel válaszolt, hogy „Igen, és?”.

Egy másik pletyka is felröppent az utóbbi időben Straubról, ami már nem is annyira mendemonda, hiszen Tallós Rita kimondott szavairól van szó. A színésznő nemrégiben azt nyilatkozta, nem tud komolyan venni egy olyan férfit, aki 70 évesen hollófeketére festi a haját. Straub jót nevetett a fenti kijelentésen és szellemesen úgy reagált: „Ha lenne kardom, most biztos beledőlnék. Tallós Rita nem tud komolyan venni? Mi lesz így velem?”

Akárhogy is, Straub bevallotta: ősz haját valóban festi, ráadásul régi barátja miatt.

„Egy éve hagyott itt minket Böröndi Tamás, akivel 35 év alatt főszerep-párosok özönét játszottuk. Tomi olyan szerencsés alkat, hogy egy ránc nem volt rajta. Mindemellett se nem őszült, se nem hullott a haja. A színpadon a köztünk lévő 3 év korkülönbség sokkal többnek tűnt.

Tomi ragaszkodott hozzá, hogy fessem be a hajam, mert azt mondta, nem hajlandó a színpadon egy nagypapával harcba szállni egy nőért. És milyen igaza volt”

– nyilatkozta a Borsnak Straub Dezső, aki rátett még egy lapáttal és elárulta: haját nem csak befestették, hanem „dúsították” is.

„Az elöl elhagyott hajszálakat egy zseniális doktornénivel az oldalt, hátul dúsan növő sajátokkal pótoltuk. Azóta ez nagyon zavar, mert 20 év után újra a szemembe lóg a hajam” – mondta tettetett bosszúsággal Straub.

A pletykák tehát igazak, de a színész számos másikat is tudna magáról mondani. A jelenlegi helyzetet megpróbálja viccesen, önironikusan, amolyan „straubosan” felfogni és derűsen tekint a jövőbe.