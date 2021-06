Gáspár Evelin szomorú születésnapi vallomása: minden bizalmam elveszett

Gáspár Evelin kedden ünnepelte 27. születésnapját, ami tulajdonképpen egy minden szempontból hektikus év lezárása is egyben.

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

Gáspár Evelin csendes születésnapon van túl, hiszen, ahogy mindig, most is a számára legfontosabb emberek körében ünnepelt. Evelinnek igencsak ellentmondásosra sikerült az elmúlt egy év, hiszen voltak benne botrányok és fényes sikerek is bőven.