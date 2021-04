Igazi hős! Hat testvérét mentette ki a tűzből Máté

Egyik testvére sokkot kapott.

Tűz ütött ki szerda reggel Kisteleken, egy Vágóhíd utcai ház emeletén, ahol egy szoba a háromból teljesen kiégett. Máté megmentette 9 éves, sokkot kapott öccsét. Ruhák, több műszaki cikk, például televízió, hifi-berendezés, mosó- és szárítógép, valamint a kazán ment tönkre. A hét gyereket nevelő Csanki család nehéz helyzetbe került, de az adakozás azonnal beindult a kisvárosban – írja a delmagyar.hu.

Felébredtem, éreztem a szúrós szagot, nagyon nagy volt a füst az emeleten, ahol az én szobám is van. Azonnal átmentem a szomszédba, 9 éves testvérem szobájába. Az ágyon ült, nem mozdult, valószínűleg sokkot kapott, hiszen a közelében égett a tűz – elevenítette fel a szerda reggel történteket a 19 éves Máté, aki korábban négy hónapos, önkéntes tűzoltói tanfolyamot is elvégzett. Felkapta az öcsköst, levitte a földszintre, közben a többieket is felkeltette, riasztotta, menjenek ki a házból, és azonnal hívta a tűzoltókat. Megállapította, ő már semmit sem tehet.

Nem érzi hősnek magát

Bárki megtette volna a helyemben. Nem is gondolkodtam, hiszen arra nem volt idő. Megnéztem a tűz színét, ugyanis néhány hónapig részt vettem egy önkéntes tűzoltói képzésen, és megtanultam, hogy amíg a lángok kékek, addig én is tudok oltani. A tűz már sárgán tombolt, vagyis már sok szénmonoxidot termelt. Ebből is egyértelmű volt, hogy már minden másodperc késlekedés számít. Természetesen értesítették a tűzoltóságot. A segítség gyorsan, 4 percen belül megérkezett – magyarázta a fiatalember a Borsnak.

Négy perc alatt

A kisteleki tűzoltók, mivel a Vágóhíd utcai házhoz közel van a laktanyájuk, 4 perc alatt a helyszínre értek – ezt a família is többször említette –, és légzőkészülékben megkezdték az oltást az emeleti szobában, ahol a lángok felcsaptak. Reggel 6 óra felé járt az idő. A hivatásosokon kívül helyi és balástyai önkéntesek is részt vettek a munkában.

Sok múlott azon, hogy ilyen rövid idő alatt a helyszínre értek kollégáink, a tűz nem terjedt tovább, viszont az az egy helyiség teljesen kiégett. Az eset nem igényelt tűzvizsgálatot – mondta Molnár Krisztina, megyei katasztrófavédelmi szóvivő a delmagyarnak.

Szinte minden tönkrement

Engem is Máté figyelmeztetett, és mondta, hogy már nyitott ablakot a szellőztetéshez. Akkor már magam is hallottam a sziszegő, ropogó hangokat – emlékezett az édesanya, Csankiné Pigniczki Erzsébet. Hozzátette: a hét gyerek jól van, de a kimentett kisfiút bevitték a kórházba, ahol megállapították, nem kapott füstmérgezést. Az emeletet, ahol három szoba, gardrób, mosókonyha és a lépcső mellett nappali tartózkodó kapott helyet, teljesen fel kell újítani, de a földszintre is ráfér a renoválás, ahol az oltáshoz használt víz, a füst és a korom okozott károkat. Erre keresnek szakembereket. Az adakozás azonnal megindult, Erzsébet közölte, ruhát és cipőt – mind használhatatlanná vált a füsttől – már eleget kaptak, arra már nincs szükségük.

Bár az emeleten a tűz egy szobában pusztított, a hő és a füst szinte mindent tönkretett: szekrényeket, ágyat, mosó- és szárítógépet, televíziókat, hifi-berendezést, laptopot, és károsodott a kazán elektromos rendszere is. A furcsa leltározásban Csanki László is segített. A tűz okáról a tűzoltók azt közölték a családdal, hogy ismeretlen, a villanyszerelő viszont elektromos hibára gyanakszik.

Reménykednek

A házunk, egész életünk munkája lakhatatlanná vált. Jelenleg a férjem, László és a fiam, Máté tartózkodik az ingatlanban, a többi gyerekkel ideiglenesen rokonoknál és ismerősöknél húztuk meg magunkat, de szeretnénk minél hamarabb visszaköltözni az otthonunkba – árulta el reményeiket Csankiné Pigniczki Erzsébet.