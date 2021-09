Húha! Brutál dögös fehérneműben pózolt az Exatlon szexi sztárja

Szexi képpel rukkolt elő az Instagramon Szabó Franciska, aki az idei Exatlon Hungary egyik legnépszerűbb, egyben egyik legmegosztóbb arca volt.

Az Európa-bajnok cselgáncsozó fantasztikus formában van, csak úgy dagadnak az izmai a fekete csipke alatt.

A fotója mellé egy nagyon hozzáillő mondatot is írt: „Strength is not only for men”, vagyis „az erő nem csak a férfiaknak való” – szúrta ki a Metropol.