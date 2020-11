Nem kíméli a sors! Ismét gyászol Pécsi Ildikó

Élete talán legnehezebb időszakán megy keresztül Pécsi Ildikó, a színésznőt sorra érik a csapások, amióta nyáron elvesztette imádott férjét, Szűcs Lajost. Ildikónak most újabb veszteséggel kell szembenéznie, egyik vizslája ugyanis örökre elaludt.

Nem túlzás azt állítani, hogy Pécsi Ildikó a rajongásig szerette két vizsláját, Angie-t és Prücsit. A hű ebek a legnehezebb időszakban is mellette álltak. Akkor is, amikor 2017-ben harminc kilót fogyott a menyével, Pártos Csillával való csatározás miatt, és akkor is, amikor korábban elesett és csúnyán beütötte a vállát.

Épp ezért jelenthet felfoghatatlan fájdalmat a számára a tudat, hogy egyik vizslája, a 14 éves Angie nemrég elpusztult. Békésen elszunnyadt és nem kelt fel többé.

A Ripost úgy tudja, Ildikót rendkívül megviselte a tragikus hír, egész nap csak sírdogál, vigasztalhatatlan!

„Ildikó élt-halt a kutyáiért, nem csoda, hogy teljesen összetörte őt Angie elvesztése. Persze tudta, hogy az imádott házi kedvenc már idős, hiszen tizennégy éves volt. Ildikó most egész nap csak pityereg, hiszen a vizslák voltak a legnagyobb támaszai az életben, hihetetlen, feltétel nélküli szeretetet kapott tőlük, és ő is úgy érezte, erősnek kell maradnia, hogy gondoskodni tudjon róluk. Most nagyon nehéz neki” – mondta a lapnak sóhajtva Ildikó egyik barátja, aki nem tagadja, nagyon aggódik a színésznőért.

Amióta ugyanis szeptember végén rosszul lett gödöllői otthonában és egy napra kórházba is került, elvesztette az erejét és a hitét, mintha már nem lenne kedve tovább küzdeni a férje nélkül.

Természetesen fia, Csaba mindenben mellette áll, a barátai is segítik, és egyetlen megmaradt vizslája, Prücsi is nagyon számít a szeretetére.