Sokkoló: zokogva kért segítséget a szomszédoktól a 16 éves Gábor, miután rátalált szülei holttestére

Meggyilkolta feleségét, majd magával is végzett a tiszaföldvári családapa, F. Gábor. A szülők holttestét kamasz fiuk, Gábor találta meg, a sokkos fiú a szomszédoktól kért zokogva segítséget.

Még mindig képtelenek könnyek nélkül elmenni a szomszédok az előtt a takaros tiszaföldvári porta előtt, ami egy csapásra változott meleg, családi fészekből gyilkossági helyszínné: az ott élő, addig tisztes, családszerető F. Gábor, ugyanis csütörtök délután bekattant, és először feleségét, Katalint gyilkolta meg, majd magával is végzett. A házaspárt iskolából hazaérkező gyerekük, a 16 éves Gábor találta meg.

A garázs előtt feküdt az anya

Gábor aznap, mint mindig, iskolában volt, viszont mikor negyed három körül hazaért, nem találta otthon a szüleit. A kamasz ezután kiment a házból és a garázs felé indult. A bejárat előtt viszont a mozdulatlan édesanyjára bukkant. Az asszony az oldalán feküdt, hasa alatt vértócsa volt, valaki egy kék törölközőt borított rá. Gábor valósággal sokkot kapott, és az utcára rohant segítségért. Itt futott bele a szemközti házak egyik lakójába, Tibibe.

Éppen indultam, de leszólított, kérlelt, hogy ne menjek el, mert baj van.

Nagyon zavart volt, látszott, hogy sokkot kapott – mesélte a Borsnak a férfi.

Mondtam, hogy menjünk át, a fiú útközben végig azt hajtogatta, hogy nem tudja, mi történt. Mikor odaértünk, már messziről láttam, hogy Kati nem él – mondta a férfi szomorúan.

Szerelőakna fölött látta meg apját

Gábor ezután a garázsba ment, ahol megtalálta édesapját, aki a szerelőakna felett akasztotta fel magát.

Akkor kezdett igazán sírni, zokogni – folytatta a szomszéd. – Megpróbáltam megnyugtatni. Ekkor a telefonja is megszólalt, a korábban értesített segélyhívó csörgette vissza. Mikor kikísértem a ház elé, pont egy rendőrautó is bekanyarodott, aki még nem ezért érkezett, de rögtön látta, hogy baj van. Ő értesítette a rendőröket – tette hozzá a férfi. A helyszínelők azonnal kiérkeztek, értesítették a családtagokat is. Ők rögtön magukhoz vették Gábort, aki azóta, úgy tudjuk, hogy keresztanyjánál, az anyukája testvérénél van.

Szerencsére vigyáznak rá, nagyon aggódunk érte. Reméljük, semmi hülyeséget nem csinál szegény fiú – ingatta a fejét a férfi.

Neje főnökénél balhézott

A helybeliek is sokkot kaptak, ők ugyanis családszerető, segítőkész férfinek ismerték Gábort.

Nagyon szerette a családját, érthetetlen és borzalmas, ami történt.

Gyakran láttuk őket együtt sétálni – mondta egy utcabeli, Erzsike. Katalint is példás családanyának ismerték, Földváron mindenki szerette.

Jó körülmények között éltek, Kati laborasszisztensként dolgozott a helyi egészségházban, Gábor pedig autószerelőként, karbantartóként Szolnokon – folytatta Erzsike. Azonban elárulták, Gábor féltékeny természetű volt.

Kati egy hónapja munkát váltott, és a fogorvos asszisztense lett. Gábor korábban is féltékenykedett, de most extrán féltékeny volt az ottani orvosra. Három hete oda is ment balhézni. Tettlegességig nem fajult a helyzet, de ijesztő volt – mondta egy másik utcabeli. Féltik a fiút.

Gábor édesapja, azaz Gabika nagypapája is öngyilkos lett korábban, ő is felakasztotta magát, mint most a fia. Hátborzongató. Csak reméljük, hogy Gabika egyszer felépül ebből a szörnyűségből – szögezték le.