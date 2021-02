Kerti szerszámokra cserélték a címlapokat a magyar Playmate-ek

Mindketten címlapokon dobták le a textilt annak idején, és ma már mindketten visszavonultan élnek egy-egy meseszép birtokon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A 70-es évek végén és a 80-as évek elején lehetett valami a levegőben, hiszen a két, szinte egyidős magyar szépség is mostanában döntött úgy, hogy hosszú és tartalmas modell- és médiakarrierjük után visszavonulnak a rivaldafénytől. Ráadásul mindketten gazdálkodni kezdtek távol a világ zajától – írja a Ripost.

Szörfdeszkáról a kertbe…

Először Horváth Éva költözött el a Szentendrei-sziget kellős közepére egy hatalmas birtokra, most pedig Bódi Sylvi kezdett új életet valahol a Balaton mellett, ahol növénytermesztésbe kezdett.

Utóbbi nem is szórakozik, hiszen szép csendben aranykalászos gazdává képezte magát.

„Már gyermekkoromban is látszott, hogy egyszer talán növénytermesztő leszek. Már háromévesen be voltam fogva nagyapám egyhektáros birtokán, ahol volt egy saját kis kertrészem is”- kezdte a Life TV Ébredj velünk! című műsorában az egykori modell, aki 1996 és 1999 között minden szépségversenyt megnyert, amin csak elindult, majd 2002-ben az év Playmate-jének is megválasztották. Sylvi pár éve világjáró üzemmódba kapcsolt, amikor is profi szintre emelte szenvedélyét, a szörfözést. Ezt cserélte most ásóra és kapára…

Alkalmazkodott az új körülményekhez

„Egy Balaton melletti tanyára költöztem, ahol a jövőben szeretnék kialakítani egy önellátó életformát. Tulajdonképpen az élet rakott minket olyan pályára, amelyen most bezártabban kell léteznünk és én ehhez alkalmazkodtam.

A terveimhez elvégeztem az aranykalászos gazda tanfolyamot is”

– mesélt új életéről Sylvi, aki már nem is tervezi, hogy visszatér korábbi szenvedélyéhez, a szörfözéshez.

Horváth Éva szépségkirálynőből lett gazdasszony

Horváth Évát szépségkirálynőként ismerte meg az ország, majd 2001 és 2011 között az összes neves férfimagazin címlapján pózolt a szexi modell. Később műsorvezetőként is bemutatkozott, legutóbb a Farm VIP-ben láthatták a nézők. Akkor sokan rácsodálkoztak, hiszen Évát még senki nem látta vasvillával a kezében, pedig az elmúlt 4 évben igen gyakran forgatta, ugyanis teljesen megváltozott az élete. Édesanya lett és vidékre költözött. Saját bevallása szerint ma már jobban érzi magát metszés és dugványozás közben, mint a zajos városban, egyik forgatásról rohanva a másikra.

Jelentem a mai nappal megnyitottam a kertészkedős szezont ! Fákat metszettünk , kapáltam, hétvégén pedig elvetem az első borsót ! 🥕🌽🍆🍅

#home #gardening Posted by Horváth Éva Official on Wednesday, February 24, 2021

„Azzal, hogy a Duna mellé költöztünk, újraélhetem a gyermekkoromat. Mivel Kőbányán nőttem fel, nem volt lehetőségem megtapasztalni mindazt, ami egy vidéki lánynak megadatik.

A kisfiam miatt is nagyon örülök, mert olyan dolgokat tanulhat meg, amikkel a belvárosban soha nem találkozna”

– mondta Horváth Éva, aki épp a minap kezdett kertátalakításba, ugyanis az utóbbi években kitanulta a kertészkedés csínját-bínját.

„Az elmúlt évek tapasztalataim és a rengeteg videó, amit a témában megnéztem már biztonsággal összeálltak a fejemben és a gyakorlatban is kivitelezhetőek lettek. Idén kertépítésbe kezdek és lesznek újdonságok is.

A kukoricával kudarcot vallottam, nem érezte jól magát a földünkben, de a babbal is meggyűlt a bajom.

Eldöntöttem, napraforgóra fogom felfuttatni a babot, és komposztba ültetem el a paradicsomot. A borsó nagyon jól él, de a reteknek is találnom kell helyet. Az epreimre még nagyobb gondot fordítok majd, mert nagyon szépek és ízletesek, az egész család imádja” – áradozott terveiről Horváth Éva, aki oktatóvideók alapján, a gyümölcsfák metszéséről is elvégzett egy gyorstalpalót.