16 éves diákjával a fürdőkádban hancúrozott a szexi tanárnő, amikor a férje rájuk nyitott

A 35 éves Amanda Katherine Steele 2016 utolsó hónapjaiban követte el a szóban forgó bűncselekményt. A dekoratív tanárnő fiatal tanítványa még az iskola utáni hittanórákat is ellógta, hogy felmehessen a pedagógus lakására, ahol aztán az együttlétek is megtörténtek – íja a Ripost.

A helyi sajtó beszámolói szerint a hatóságok először 2017-ben szereztek tudomást Amanda üzelmeiről, miután az akkori apósa feljelentést tett a szexuális együttlétekkel kapcsolatban. A rendőrség azonnal nyomozást indított, ami sajnos egy év után sem jutott eredményre, mivel a tanárnő, illetve a feltételezett áldozat sem volt együttműködő. A vádlónak pedig nem álltak tényszerű bizonyítékok a rendelkezésére.

