Tényleg sokkoló! Ennyi időt töltünk telefonnyomkodással életünk során

Valaki vette a fáradságot, és kiszámolta évre pontosan, hogy mennyi idő telik el értelmetlen görgetéssel.

A csapból is az folyik, hogy a mai fiatalok túl sokat időznek a mobil képernyőjét bámulva. Nem csoda, hogy sokan enyhe bűntudattal lapozgatják a kiskutyás videókat és a recepteket – de arra kevesen gondolnak, hogy az a pár perc vagy óra, amit ezzel tölt egy esténként az ember, milyen brutálisan összeadódik.

A WhistleOut nevű honlap kutatói megvizsgálták, hogy mennyi időt tölt naponta egy átlagos amerikai a mobilját nyomkodva, majd ezt felszorozták a várható életkorral (ami 78,6 év).

Így ki is derült, hogy az átlagember élete során összesen 9 évet fog mobilozni

– szemlézte a cikket a Ripost.

Nem csoda, hogy ilyen brutálisan magas lett a szám, hiszen a megkérdezett felhasználók napi 3,7 órát töltenek a mobiljuk kijelzője előtt; és ez az adat nem tartalmazza azokat, akiknek a munkájuk miatt kell a közösségi oldalakon tölteni az idejüket. Ez azt is jelenti, hogy évente 50 nap kizárólag telefonnyomkodással telik el. Sőt, a kutatás arra is rávilágított, hogy tévhit, hogy csak a fiatalabb generációk vannak rátapadva a mobiljukra: jócskán akadnak középkorúak, sőt, szép korúak is, akik képtelenek letenni a telefont.

Borítókép: illusztráció