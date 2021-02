Gyász: meghalt a legendás lánybanda énekesnője

Mary Wilson, a The Supremes társalapítója 76 éves volt.

A zenekart 1959-ben alapították Detroitban, akkor még The Primettes néven, Wilson ekkor még csak 15 éves volt.

A banda olyan slágereket tudhat magáénak, mint a You Can’t Hurry Love vagy a Stop! In the Name of Love.

Mary Wilson két napja a Youtube-on még arról beszélt, hogy új anyagon dolgozik. Halálának okát még nem hozták nyilvánosságra – írja a BBC.