Hősként ünneplik a diplomatát, aki megmentett egy fuldokló nőt Kínában (videó)

Nem törődve a folyó életveszélyes sodrásával, Stephen Ellison brit diplomata azonnal segítségére sietett annak a nőnek, aki a partról véletlenül a vízbe csúszott, majd elragadta az ár Kínában. A 61 éves férfit hősként ünneplik, bátor mentőakciójáról videó is készült.

Vírusként terjed egy videó, amelyről a The Guardian is írt. A felvétel szerint Stephen Ellison, a kínai Csunking főkonzulja megmentett egy 24 éves kínai nőt, aki a folyóba esett, és elvitte a sodrás.

A közösségi médiában sokan értetlenkedtek, hogy a diplomatán kívül miért nem segített senki a bajba jutott nőnek. Láthatóan ugyanis a főkonzult leszámítva.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020