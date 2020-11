Impozáns lista! Mutatjuk Cristiano Ronaldo eddigi legnagyobb hódításait

Már csak pár óra, és kezdődik a Juventus-Fradi összecsapás a Puskás Arénában. A várva-várt meccs kapcsán összeszedtük Cristiano Ronaldo legnagyobb hódításait.

Mielőtt a Juve 35 éves sztárja lehorgonyzott Georgina Rodriguez mellett, számos gyönyörű (és sokszor híres) nővel került intim kapcsolatba.

Hódításai között szerepel Paris Hilton, Irina Shayk és Kim Kardashian is.

De nem csak világsztárokkal hozta őt össze a sor: a nálunk valószínűleg alig ismert, manchesteri Gemma Atkinson modellel és színésznővel 4 hónapig járt még 2007-ben.

Ronaldo 2010-ben egy másik ismert szépséggel, Kim Kardashiannel is eltöltött néhány estét, Madridban csókolózni is látták őket.

A brit Imogen Thomas és Ronaldo 2006-ban egy forró éjszakát biztosan eltöltöttek együtt, de egyesek szerint 2011-ban is volt közük egymáshoz – igaz, Imogen szóvivője ezt tagadta, állítása szerint a focista csak telefonhívásokkal bombázta a lányt.

Irina után Ronaldo a spanyol tévéssel, Lucia Villalonnal is kacérkodott egy ideig.

Ma már azonban minden Georgináról szól. A pár négy éve van együtt, 2017-ben kislányuk, Alana Martina is megszületett. Georgina akkor is Ronaldo mellett állt, amikor feltűnt egy Kathryn Mayorga nevű nő, és nemi erőszakkal vádolta a focistát. A vádakat végül júniusban ejtették, a gyönyörű család pedig azóta is boldogan él.