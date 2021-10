Itt kezdődhettek a bajok: Diana súlyos döntés elé állította Károly herceget

A királynő ismert arról, mennyire rajong a kutyáiért. Ebben a szeretetében Károly herceg is osztozott, akinek volt egy labradorja, Harvey, amikor megismerkedett Diana hercegnővel.

A hercegnő szerint ugyanis nagyon büdös volt a négylábú, és nem akarta, hogy a közelükben legyen – írja a Bors.

Károly nem mondott le végleg a kutyák szeretetéről. Most 2 mentett állatot nevelnek feleségével, Kamillával. A hercegi pár azóta rengetegszer fotózkodott velük, még a kampányban is segítettek, hogy még több kutyának adjanak második esélyt.

Prince Charles forced to ditch 'faithful old' dog after Diana said it was too 'smelly' https://t.co/RBHC9sPipN

— Péterffy Emma (@PeterffyEmma) October 18, 2021