Megtalálták a rendőrök a kislányt, aki két hete tűnt el egy ausztráliai kempingből

A négyéves kislány még október 16-án tűnt el az Ausztrália nyugati partján található Carnarvon egyik kempingjéből, ahol a családjával sátorozott – írja a BBC nyomán az Origo.

Az anyja elmondása szerint éjjel fél kettő körül még felkelt és vizet adott Cleónak, aki a testvére mellett feküdt a sátorban. Reggel hat órára azonban a kicsi a hálózsákjával együtt eltűnt, a sátor bejárata pedig nyitva volt.

A szülők szerint a kislány magától nem tudta volna lehúzni a cipzárat, mert az túl magasan volt neki, így

A kislány felkutatására komoly erőket mozgosítottak: Perth-ből egy százfős nyomozócsapat érkezett és az állam egy millió ausztrál dollárt, vagyis több mint 230 millió forintnak megfelelő nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Az üggyel kapcsoltban a rendőrség őrizetbe vett egy 36 éves férfit, akit ki is hallgattak. A férfinek semmilyen kapcsolata nem volt a családdal, és végül nem is emeltek vádat ellene.

Helyi idő szerint szerda este azonban

és miután behatoltak az épületbe az egyik szobában megtalálták Cleót. A kislány a beszámolók szerint a körülményekhez képest jó állapotban van, és újra találkozhatott a szüleivel.

A hatóságok azt nem részletezték, hogy pontosan milyen nyomok vezettek el a család carnarvoni otthonától mindössze néhány perces autóútra lévő épülethez, csak annyit közöltek, hogy egy járművel kapcsolatos információt követtek.

A helyi rendőrség helyettese azt mondta, hogy

ahogy fogalmaztak: olyan volt, mintha tűt kerestek volna a szénakazalban.

Szerda este azonban megtalálták azt a tűt, ami elvezette őket a kislányhoz. A BBC cikke szerint a nyomravezetői díjat végül nem fizették ki senkinek.

A kislány megtalálása után Scott Morrison, ausztrál miniszterelnök azt írta a Twitteren, hogy

ez egy csodálatos, megnyugtató hír.

What wonderful, relieving news.

Cleo Smith has been found and is home safe and sound.

Our prayers answered.

Thank you to the many police officers involved in finding Cleo and supporting her family.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) November 2, 2021