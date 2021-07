Óriásit hibáztak az orvosok: meghalt egy influenzás, kétéves kislány

Végzetesen reagált a szervezete az influenzára annak a kétéves kislánynak, akinek orvosai már túl későn vették észre, hogy mekkora a baj. Szülei megtörve nyilatkoztak szemük fényének elvesztéséről.

Az angol kislány, Cristiana Banciu harmadik születésnapja előtt, január 8-án hunyt el egy londoni kórházba – két nappal azután, hogy odaszállították egy másik klinikáról. A gyermek influenzás volt, de szervezete nagyon ritka és súlyos módon reagált a betegségre.

Girl died of influenza after ‘catalogue of errors’ by hospital doctors as parents say ‘our world has fallen apart’ https://t.co/Yyj6ZbAwdQ

— The Sun (@TheSun) July 28, 2021