Sokkoló bejelentés: megtalálhatták az eltűnt maláj gépet

Egy új technikával sikerülhetett a gép nyomára bukkanni.

Az utasokkal teli gép még 2014 márciusában tűnt el, negyven perccel azután, hogy elindult Kuala Lumpurból. A gép még egy műholdra pingeket küldött, így kezdetben azt gondolták, az ausztrál partok közelében zuhanhatott le. Mégsem találták meg eddig a roncsokat – írja a Bors.

Sok elmélet látott már napvilágot, egyesek szerint a pilóta a tengerbe vezette a gépet, mások szerint sikeresen landoltak egy szigeten. Az biztos, hogy a gépből csak néhány roncs került elő, a repülőgép testét még nem találták meg.

Most azonban felcsillant a remény, hogy kiderül, hol is lehet a 227 utas és a 12 fős legénység hullámsírja. Egy repülőgépmérnök, Richard Godfrey ugyanis állítja, egy új technikával nyomon tud követni bármilyen repülőt, még a múltban is, egészen 2009-ig.

Godfrey számításai szerint a gép Szumátra partját követve 22 perces várakozási kört tett. Ezt akkor szokták a pilóták alkalmazni, amikor nem tudnak leszállni, valamint ha üzemanyagot kell elégetniük.

MH370 'breakthrough' as sensational new finding made in doomed jet's flightpath https://t.co/q7YFjyB6Ew — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) November 10, 2021

„Ha a pilóta célja az volt, hogy nyomtalanul eltűnjenek vagy mind meghaljanak, akkor miért csinált köröket? Miért ne hajtott volna egyenesen a tengerbe?”

– tette fel a kérdést a mérnök, aki elmondta, hogy a várakozási kört Szumátra mellett 150 tengeri mérfölddel tette meg a gép.

Ahhoz további pontosítás kell, hogy hol is lehet most éppen a roncs, de Godfrey állítja, a módszerével tűpontossággal meg tudja majd ezt is mondani.