Szívszorító történet – Megtalálták a reptéren hagyott kisbaba édesanyját

Katar bejelentette, hogy végre megtalálták annak a kisbabának a szüleit, akik egy hónappal ezelőtt találtak a dohai repterén. Egy ázsiai országból származó nő előbb letette a kisbabát a reptéren, majd felszállt egy külföldi járatra. A DNS-teszt azt is igazolta, hogy az apa is egy ázsiai országból származik.

Az eset akkor nemcsak a kisbaba miatt kapott nagy figyelmet, hanem azért is, mert a légikikötőben minden akkor induló járat női utasát leparancsolták a repülőkről és hüvelyi vizsgálatot végeztek náluk. Ez tíz járat női utasait érintette, akiket a kifutópályán álló mentőautókban vizsgáltak meg, de nem közölték velük, miért van szükség erre. A durva eljárásból diplomáciai bonyodalmak is lettek. Erre a katari kormány úgy reagált, hogy a reptéren azért döntöttek a durva vizsgálatok mellett, mert „meg akarták előzni, hogy megszökjön egy szörnyű bűncselekménynek az elkövetője”.

A katari kormány most közölte:

az apa jelenleg is Katarban van, ellene nem emeltek vádat. Eddig is segítette a nyomozást, így sikerült azonosítani a nőt is, aki a szülés után még egy képet is küldött a gyermekről az apának.