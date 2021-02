Szibériai hideg érkezik – hétvégén megint igazi tél lesz

Néhány nap tavasz után, csütörtöktől ránk zúdul a hideg, nappal is fagypont alatt marad majd a hőmérséklet, éjszaka mínusz 20 fok is lehet és 80-110 km/órás szél várható.

Szerdáig marad az évszaknál enyhébb idő, de folyamatosan csökken majd a nappali hőmérséklet és sok csapadék várható, eső havas eső formájában. Északnyugaton, a magasabb, hűvösebb helyeken ez havazásra vált majd.

Csütörtök reggeltől mindenütt drasztikus lehűlés érkezik.

Az Észak-Európa felett felgyülemlett, szibériai eredetű hideg légtömeget egy mediterrán ciklon viharos szél kíséri hazánk felé a hét közepén. Óránként 60-80 kilométer per órás szél lehet, de a Bakonyban, az Alpokalján, a Balatonnál, a Pilisben, ennél is nagyobb szél és 110 kilométer per órás széllökések is lehetnek.

A sarkvidéki hideget viharos szél és havazás is kísérheti, a hétvégi reggeleken országszerte -10 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk, a fagyzugos helyeken -20 fok alá hűlhet a levegő.

A távolabbi kilátások még nem biztosak, de most úgy látszik, hogy a folytatásban is tartósan fagyos időre készülhetünk, így jó eséllyel befagy majd a Balaton is. Januárban ez már egyszer elkezdődött, de akkor az enyhülés hamar véget vetett a folyamatnak – írja a Ripost.