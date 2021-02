Torokfájással kezdődött, gyógyíthatatlan betegséget találtak a 7 éves kislánynál

Felfoghatatlan, mit élhet át most az a kislány, akinél gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az orvosok, és csak néhány hete lehet hátra. Az egész egy egyszerű torokfájással kezdődött: a 7 éves Claudia Carrick arra panaszkodott édesanyjának, hogy fáj a torka és nehezen tud nyelni, majd néhány nappal később gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Schoolgirl, 7, complains of sore throat and is given weeks to livehttps://t.co/zr0HyF8prk pic.twitter.com/H1PVkLKQou

— Daily Star (@dailystar) February 25, 2021