Olyan, elsőként csak itt kapható újdonságok is megtalálhatóak az áruház kínálatában, mint a különleges, rúzsnak álcázott FreeBuds Lipstick fülhallgató, emellett elérhető még az újonnan bemutatkozott Sound Joy hordozható hangszóró. A megvásárolt termékeket pedig ingyenesen szállítják házhoz a felhasználóknak.

Elindult a Huawei saját, magyar nyelvű webshopja, melyben a gyártó teljes kínálata elérhető és megvásárolható, egyszerű, gyors, biztonságos online fizetéssel. Az online áruházban megvásárolt termékeket – megkötések nélkül – gyorsan és ingyenesen szállítják ki. Így bárki könnyedén hozzáférhet az okostelefonok, okosórák, fülhallgatók, notebookok, okosmérlegek széles választékához.

Elérhetők a Huawei legfrissebb, az elmúlt hetekben bemutatott termékei is, így a nova 9 okostelefon és a MateBook 14 notebook. A termékek között megtalálható az napokban debütált Watch GT 3 okosóra is, amely klasszikus karórákra emlékeztető dizájnnal, nagyobb kijelzővel, vékonyabb készülékházzal, forgatható koronával rendelkezik. A decemberében megjelenő Sound Joy hordozható hangszóró is jelen van a kínálatban, amely kiváló hangzás és hiteles hangélmény mellett, nagykapacitású akkumulátorával 26 órányi lejátszást tesz lehetővé.

Karácsonyi slágergyanús: vörös rúzs, ami fülhallgató

A legfrissebb újdonság pedig a vörös rúzsnak álcázott FreeBuds Lipstick fülhallgató, amely januárig kizárólag a Huawei webáruházában érhető el. Az egyedi tervezésű fülhallgató támogatja a Bluetooth 5.2-t és aktív zajszűréssel rendelkezik. Egyetlen töltéssel 2,5-4 órányi zenehallgatást is bír, miközben a rúzsformában díszelgő akkumulátorként funkcionáló tokkal ez az időtartam 20-22 órára növelhető.

Borítóképünkön a FreeBuds Lipstick