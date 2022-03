A Google több, a Google Térképen és a Google Keresőben bevezetett új funkcióval segíti a menekülteket és a nekik segítséget nyújtó vállalkozásokat.



Figyelmeztetés a Google Keresőben



A háború kitörése után a Google SOS-figyelmeztetést indított el a Google Keresőben Ukrajnában, amelynek célja, hogy könnyebben hozzáférhetővé tegye a szükséghelyzettel kapcsolatos információkat.



Amikor az emberek menekültekkel és evakuálással kapcsolatos információkra keresnek, egy figyelmeztetést látnak, amely a menekülteket és menedékkérőket segítő ENSZ-oldalakra irányítja őket. A vállalat egyúttal szakértő szervezetekkel dolgozik együtt, hogy a helyzet alakulása során hasznos humanitárius információkkal tudjon szolgálni.



Menekültközpontok a Google Térképen



A menekültek már a Google Térképen is kereshetnek információkat a szomszédos országokban található őket segítő központokról. Több hiteles forrásból, többek között helyi önkormányzatoktól származó információk alapján összesen több, mint 100 menekülteket segítő pont jelenik meg a Google Térképen Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában. Ezek az információk ukrán nyelven is elérhetők.



Új funkciók az üzleti profillal rendelkezők számára



A Google azokat a vállalkozásokat támogatja új funkcióival, amelyek segítséget kívánnak nyújtani a növekvő számú menekültnek. A vállalkozások mostantól megjelölhetik a Google Keresőben és a Google Térképen, ha kedvezményesen vagy ingyen nyújtanak szolgáltatásokat a menekültek számára. Emellett üzleti profiljukon is megjelölhetnek olyan részleteket, mint az ingyenes termékek vagy szolgáltatások felajánlása, adományok szétosztása, menekültek foglalkoztatása, ingyenes jogi segítségnyújtás, vagy az emberek szállításában való közreműködés. Egy másik hasznos új funkció, hogy bejegyzéseket is hozzáadhatnak profiljukhoz, amelyekben további információkat oszthatnak meg arról, hogyan segítik a menekülteket, beleértve azt is, hogy milyen termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak, és mikor állnak rendelkezésre.



A szállodák, hotelek tulajdonosai az üzleti profiljukon jelezhetik azt is, ha ingyenes vagy kedvezményes szállást kínálnak a menekülteknek.

Néhány nap múlva a szállodatulajdonosok külön megjelölhetik meg, ha menekülteknek ingyenes vagy kedvezményes szállást kínálnak.



A lehetőségek több mint 20 országban, köztük Lengyelországban, Romániában, Moldovában, Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban is elérhetők. A bejegyzések üzleti profilon való létrehozásáról a Google oldalán találnak javaslatokat a vállalkozások.



A Google egyúttal arra biztatja az üzlettulajdonosokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a vásárlók naprakész információkkal rendelkezzenek, beleértve az aktuális nyitvatartási időt és elérhetőséget, és fontolják meg a Google Fordító használatát, hogy a menekültekről vagy menekültekhez szóló bejegyzéseket ukrán nyelvre fordítsák, mivel előfordulhat, hogy ők nem beszélik a helyi nyelvet. A Google Fordító segítségével azonban akár valós időben is lefordíthatnak egy beszélgetést.



Borítóképünkön ukrán kislány sír a délnyugat-ukrajnai Odessza kikötővárosban, mielőtt hozzátartozójával együtt felszállna a háború elől menekülőket Moldovába szállító buszra