A Tesla a világ egyik legértékesebb vállalatává vált, az autószállítások tavaly majdnem elérték az egymilliót a globális ellátási lánc problémái és a világjárvány tompító gazdasági hatásai ellenére.



Hihetetlen, de mindezt úgy érték el, hogy a hagyományos reklámra szó szerint nulla összeget költöttek.



Ahogy a Visual Capitalist kutatásán alapuló grafikon mutatja, a szájról szájra terjedő marketingre – no és persze Elon Musk vezérigazgató Twitter-fiókjára – való hagyatkozás sokkal nagyobb költségvetést hagy nekik kutatásra és fejlesztésre.



A Statista ábrája az egy autóra jutó reklámköltéseket (ad spent per car sold) veti össze a kutatás-fejlesztésre (research and development per car sold) költött pénzekkel. Mint látható, a többi autógyártó egy eladott autóra vetített, reklámra és kutatás-fejlesztésre fordított együttes költése meghökkentően számot mutat, mint amennyit a Tesla az innovációra fordított.