Az eseményen Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára a tárca közleménye szerint elmondta: a kormány stratégiai célja, hogy a digitalizáció ne csak az iparban, a mezőgazdaságban, hanem a lakossági szolgáltatások szintjén is folyamatosan jelen legyen, e feladat része az is, hogy a családok a nagyvárosokban és a vidéki kistelepüléseken is elérhessék a gyors internetet.



A közleményben felidézték: a kormány a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzéseként vállalta, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosítja a legalább 30 Mbps sebességű internetelérés lehetőségét. Az ITM szakpolitikai irányításával és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével e törekvés valóra váltása érdekében indult el 2015-ben a Szupergyors Internet Program.



Az akkori felmérés szerint közel 1 millió igényhely legalább 30 Mbps sebességű (szélessávú) lefedésére volt szükség. Ezt 2018-ra sikerült megvalósítani, így ha igényli, ma már bármely magyarországi háztartás, vállalkozás, intézmény hozzáférhet a legmodernebb hálózati kapcsolathoz vezetékesen vagy vezeték nélkül.



Az elmúlt években 21 700 kilométer optikai kábel és 8300 kilométer új hálózati infrastruktúra épült ki, nagyságrendileg 150 milliárd forintból, több mint 67 milliárd forint állami támogatással. A közlemény szerint a beruházásoknak köszönhetően Magyarország távközlési infrastruktúrája több mutató alapján is a világ legjobbjai között szerepel.



Az elmúlt években a zalaegerszegi járás 34 településén, 3045 igényhelyen valósult meg fejlesztés közel 1,25 milliárd forint összköltséggel, amelyből 1,12 milliárd forint volt az állami támogatás. Baktüttösön 138 háztartást érintenek a fejlesztések, amelyeket közel 60 millió forint értékű beruházási támogatás tett lehetővé – közölte az ITM.