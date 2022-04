2021. májusában egy célzott ransomware incidens az USA keleti partján hetekig tartó üzemanyaghiányt és hatalmas anyagi veszteséget okozott. Pár hónap múlva a Kaseya távmenedzsment szolgáltató elleni hasonló támadás világszerte 800 és 1500 közötti vállalkozást bénított meg, köztük a svéd Coop-szupermarketnek kellett bezárnia, mert a pénztárgépeik nem működtek.

Számos értékelés, gazdasági előrejelzés látott napvilágot az orosz-ukrán háború hatásairól, de abban mindegyik elemzés hasonló, hogy extrém mértékben növekszik az infláció, és hosszútávon az élelmiszer-ellátás az egész világon nehéz kihívások előtt áll.

Részben a kieső mezőgazdasági területek miatt, részben a szankciók hatása révén, illetve nyilván az elszálló olaj- és üzemanyagár az áruszállításban és a mezőgazdasági gépek használatában is komoly gondokat okoz.

Ebben a helyzetben figyelmeztette most az FBI az élelmiszer- és mezőgazdasági vállalatokat, hogy készüljenek fel arra, hogy ebben az amúgy is kritikus helyzetben nagyobb valószínűséggel lehetnek célzott ransomware támadások célpontjai. A mezőgazdaság nagyon kiszolgáltatott lehet az ilyen incidenseknek, és ezek hatása nem csak lokálisan egy adott országban, vagy régióban jelentkezhet, hanem világméretű negatív következményei is lehetnek.

A korábbi csővezeték-hálózatos támadás kapcsán pedig jól látszott, hogy még az elképesztő nagyságú (1.27 Mrd HUF) váltságdíj kifizetése sem oldotta meg azonnal a problémát, részint mert a kapott helyreállítókulcs olyan rettentő lassú volt, hogy mégis inkább mentésekből történt a munka, másrészt pedig a hetekig elhúzódó hiányt, válságot még így fizetve sem tudták elkerülni.

Emlékezetes, hogy a múltbeli incidensek között volt már hasonló, igaz ezt csak távolról láttuk, ez volt tavaly júniusi JBS elleni támadás. A JBS a világ egyik legnagyobb húsfeldolgozó vállalata, amelynek székhelye ugyan Brazíliában található, ám világszerte több, mint 250 000 alkalmazottja van, és komoly szereplőnek számít a piacon.

A JBS USA részlege elismerte, hogy célzott és szervezett kibertámadás áldozatai lettek, és emiatt vészhelyzet, káosz, áruhiány alakult ki az észak-amerikai és ausztrál informatikai rendszerek kiesése révén. A kifizetett váltságdíj itt elképesztően magas volt, 11 millió dollárnyi (akkori átváltási áron körülbelül 3.17 milliárd forintnak megfelelő) kriptovaluta – írja az ESET Antivírus Blogja.

Most, amikor a kibertérben jelenleg két jól körülhatárolható érdek mentén zajlik a támadások jelentős része, az élelmiszer ellátás biztonságát veszélyeztető gyaníthatóan orosz eredetű kibertámadások valós kockázatnak számítanak, és a szereplőknek nagyon komolyan kell venniük ezt a fenyegetettséget.