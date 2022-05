A Vatera szakértői összegyűjtötték a platformjukon a leggyorsabban elpasszolható termékek listáját: az otthon kallódó szerszám, nyomtató, szórakoztató elektronikai kütyü például tipikusan ezek közé tartozik.

A hazai e-kereskedelem folyamatos bővülése nyomán egyre nagyobb szerep jut az új termékek mellett a használt árucikkek adásvételét is biztosító online piactereknek, amilyen a Vatera is. Bár továbbra is jóval többen vannak, akik csak vásárolnak a Vaterán, egyre többen látják meg a lehetőséget abban, hogy a számukra feleslegessé vált, de egyébként jó állapotú dolgaiknak ilyen platformon keresnek új gazdát – akár környezettudatosságból, akár azért, hogy plusz bevételhez juttassák a családi kasszát.

Az online piactéren 2021. szeptember 1. és 2022. május 2. közötti eladott termékek a belső forgalmi statisztikák szerint átlagosan 11,5 nap, tehát két hétnél is rövidebb idő alatt találtak gazdára. Emellett vannak különösen népszerű termékkategóriák, amelyek jellemzően ennek töredéke alatt elkelnek. Az eladott termékek közül a leggyorsabban, átlagosan csupán 4 nap alatt a gazdára talált irodaszereket, irodatechnikai eszközöket vitték el, ami azt jelzi, hogy ha valakinél egy működőképes nyomtató, fotónyomtató kallódik otthon, jó eséllyel könnyen túladhat rajta.

Átlagosan 5 napon belül vitték el a Vaterán a fenti időszakban eladott szerszámokat, kerti gépeket és más kertbe való termékeket (beleértve a növényeket is): mivel a piactéren sok teljesen új, vagy csak minimálisan használt termék is elérhető, nyár elején például sokan rendelnek fűnyírógépet.

Ugyancsak átlagosan öt nap alatt vitték el a Kortárs és kézműves alkotás kategóriában megvásárolt termékeket: itt a festmények, grafikák, szobrok és plasztikák mellett a kreatív hobbik kellékei is megtalálhatók.

Amiket egy-két héten belül elvisznek

Az eladott termékek közül egy héten belül találtak gazdára az autó- és motoralkatrészek, szórakoztatóelektronikai eszközök (a tévétől a hifiberendezésig), a hangszerek és stúdióelektronikai termékek, bútorok és lakberendezési kiegészítők, illetve a mobiltelefonok és a vezetékes telefonok is. A statisztikák szerint egy-két héten (8-14 napon) belül jelentkezett vásárló a Vaterán a játékokra, játékkonzolokra, játékszoftverekre, számítástechnikai eszközökre és alkatrészekre, valamint a fényképezőgépekre is.

Ugyancsak ennyi idő alatt keltek el a vaterázók egyik slágertermékének számító babaholmik és gyermekruhák, illetve a felnőtteknek szánt ruhák is. Kevesebb mint két hét alatt találtak gazdára tavaly szeptember óta eladott régiségek, könyvek/újságok, bakelitlemezek és CD-k, illetve az olyan gyűjtői termékek, mint például a régi pénzérmék, bélyegek, képeslapok és poszterek.

Sokkal könnyebb eladni valamit, mint gondolnánk

Sokan valószínűleg a kevés szabadidejük miatt nem szánják rá magukat arra, hogy feltöltsék feleslegessé vált dolgaikat a Vaterára: a normál méretű, speciális szállítást nem igénylő termékek adásvételéhez ma már nem is feltétlenül kell találkoznia a vevőnek és az eladónak, hiszen a Vaterafutár szolgáltatás használatával a termékek gyorsan és biztonságosan eljutnak a vevőhöz.

A Vaterafutár használatakor nem csak futáros házhozszállítás kérhető, akár arra is mód van, hogy az egyik csomagautomatában feladott terméket egy másikba küldjék, és a vevő a megvásárolt termék árát az automatánál fizesse ki átvétel előtt: így nem kockáztat előre utalással, és az eladó is biztos lehet abban, hogy megkapja a pénzét.

A statisztikák alapján egyre kevesebb vaterás terméknél választják a vásárlók a személyes átvételt: szezontól függően mostanra csupán a megvett termékek csupán ötöde: ez az átvételi mód a pandémia visszaszorulása után is tartósan magas maradt a kedvező szállítási díjak, illetve a Vatera négyszintű biztonsági rendszere által biztosított védelemnek köszönhetően.

Az online piactéren eladott cikkek 75-80 százalékáért előre utalással fizetnek a vásárlók.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)