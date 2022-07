Itt a nyár, amikor a legtöbben a szabadságukat töltik, és ilyenkor tömegek látogatnak el a vízpartra, hogy a tengerek, tavak mellett lazítsanak egy kicsit. Ők lehet, hogy egy időre hátat fordítanak a munkának, azonban a mobilok ilyenkor sem pihennek. A telefonok és tabletek sokszor kerülnek elő, és rengetegen vannak, akik hosszabb-rövidebb ideig játékkal töltenék az időt. De a dolguk nem könnyű, mert a választék ugyan hatalmas, de rengeteg a botrányosan gyenge, ostoba, irányíthatatlan, és emiatt semmi élvezetet nem okozó darab.

Az Origo Techbázis összegyűjtött ingyenes, kiváló, szerintünk remek szórakozást nyújtó játékokat. Külön ügyelve arra, hogy ezek nyári, strandos tematikájúak legyenek, illetve arra, hogy olyan is akadjon közöttük, amelyekkel a gyerekek is szórakozhatnak.

Pecázás – Ultimate Fishing Simulation

Ha van igazi nyári sport, akkor a horgászás az, hiszen sokaknak csak a szabadságuk alatt van idejük arra, hogy botot ragadjanak, és megkezdjék a vadászatot a halakra. A mobilokon is igen népszerűek a pecás tematikájú appok, de az az igazság, hogy a legtöbb programmal komoly bajok vannak. Azonban az Ultimate Fishing Simulation egy remek darab, amely nem akar minket kifosztani, nincs tele hirdetésekkel, jól irányítható, és kellő kihívást jelent. A szokásoknak megfelelően a horgász szemszögéből, belső nézetből követjük az eseményeket.

A lényeg, hogy a horgot bevessük a vízbe, és a kapásra reagálva megpróbáljuk kiszedni a halacskákat a vízből. Ez nem tűnik bonyolultnak, de figyelni kell a felszerelés fejlesztésére, csalit kell vásárolni, új helyszínekre engedélyt venni, ami mind-mind pénzbe kerül. Pénzhez pedig a halak eladásából lehet hozzájutni. Értelemszerűen a nagyobb, ritkább példányok jobban fialnak, de azokhoz speciális csali, bot, orsó és horog szükséges. Szóval a játék komplex, érdekes, sokáig el lehet vele ütni az időt. A grafika csodás, a hangok-zajok rendben vannak, a hangulat így kiváló. Belekötni tényleg nem lehet semmibe, de azt azért megjegyeznénk, hogy az igazi horgászat még mindig nagyobb szórakozást nyújt.

Autóverseny – Beach Buggy Racing

Folytassuk egy jó kis autóversennyel, amely a tengerparton játszódik! Ez a Beach Buggy Racing, amely egy egyszerű, de nagyszerű darab. Nem egy szimulátorról van szó, hiszen a program a legszebb Mario Kart-os hagyományokat követi. Azaz a fizikai törvényeire fittyet hányva száguldozhatunk apró, járműveken, és különféle fegyverekkel, eszközökkel akadályozhatjuk vetélytársainkat.

A grafika szédületesen jó: volt idő, amikor ez a látvány számítógépen vagy konzolon is elképzelhetetlen volt, most pedig egy telefontól kapjuk meg ezt az élményt. A hangeffektek, zajok is nagyon rendben vannak a várakozásoknak megfelelően. Az irányítást nem bonyolították túl, hiszen a gáz automatikus, csak a fékkel és az irányokkal kell a játékosnak foglalkoznia. Ez nyilván elképzelhetetlen lenne egy valósághű szimulátor esetében, de itt száz százalékig a könnyed szórakoztatás volt a cél, azt pedig meg is kapjuk a Beach Buggy Racingtől. Emiatt aztán gyerekek számára is abszolút ajánlott alkalmazásról van szó, hiszen az egészen fiataloknak is hamar sikerélményekben lehet részük.

Cápakaland – Hungry Shark Evolution

A Hungry Shark Evolution szokatlan program, hiszen itt egy kis cápa bőrébe kell belebújnunk, és vele kell meghódítanunk a tengereket. Ehhez pedig egyetlen dolgot kell tenni: megállás nélkül zabálni. Eleinte meg kell fontolni, hogy mire támadunk, mert a kis halak nem okoznak problémát, de a ráják és ellenséges fenevadak megkeseríthetik a dolgunkat. Ha pedig megmarnak, az életerő csökkenni kezd, és előbb-utóbb a cápánk holtan hull a tengerfenékre.

Ha viszont sikerül folyamatosan megtalálni a megfelelő prédát, akkor pénzt kapunk, amiből "új", fejlettebb cápát vehetünk magunknak, aki mélyebbre merülhet, és jobb eséllyel száll szembe az ellenségeivel. Szóval tulajdonképpen az egész meglehetősen egyszerű játékmenetre épül, de a megvalósítás nagyon szórakoztató. Az Éhes Cápa Evolúciója kifejezetten addiktív, úgyhogy nehéz abbahagyni. Az irányítás pofonegyszerű, a grafika és a hangulat is pazar. Imádjuk.

Baywatch a telefonon – Beach Rescue Team

Iszonyú sokat kutattunk, hogy valami normális strandfocit vagy stradröpit találjunk, de az az igazság, hogy az összes borzasztó volt. Szóval ezek kimaradnak, de van helyettük valami sokkal fontosabb, az életmentés! A Beach Rescue Team nevű app segítségével ugyanis ezt is kipróbálhatjuk.

Egy partszakaszon kell járőrözni, és különféle feladatokat végrehajtani időre, vagy épp felfedezni azokat, akik veszélybe kerültek. Ez így nem hangzik túl izgalmasan, pedig valójában az, hiszen az egész hamar beszippantja az embert. Ráadásul nagy járgányokkal lehet csapatni a parton, ami már önmagában igen élvezetes.

A látványvilág a remek grafikának köszönhetően szédületesen jó, a kihívást nagyon jól eltalálták, az irányítást pedig szintúgy. Szóval a Beach Rescue Team is abszolút ajánlott darab.

Borítóképünkön a Beach Rescue Team (YouTube)