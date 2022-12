Száncsengő, száncsengő, vígan szól a… melyik dal?

A hangulatteremtés elengedhetetlen eleme a muzsika, a jól bejáratott nóták pedig egyszerre lehetnek nosztalgikusak, de kissé unalmasak is.

A Spotify-on gyakorlatilag minden létező zeneszám fenn van, amit okostévékre is átküldhetünk, hogy az egész társaság élvezhesse a muzsikát – sőt, még a távoli, videón bekapcsolódó szeretteinkkel hallgathatjuk közösen a zenéket az erre a célra létrehozott funkcióval. Ezen túl azonban kereshetünk – és persze magunk is összeállíthatunk – mindenféle karácsonyi listát, s a klasszikus slágereken túl akár új dallamokat is felfedezhetünk.