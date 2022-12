Ez a program nem csupán a segélyhívást könnyíti meg, de megtalálható rajta az elsősegély kisokos-funkció, a közelben fellelhető gyógyszertárak nyitva tartásának listája, a kórházak elérhetőségei, valamint azok megközelítését segítő térkép is, amelyek hasznosnak lehetnek a mindennapokban.

Az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány közös alkalmazásának az előnyeit használta ki például idén az az édesapa is, aki a családi biciklitúrán megsérült 15 éves fiához riasztotta a mentőket, vagy azok a túrázók, akik a rossz látási viszonyok miatt Szlovákiában, az Alacsony-Tátra erdeiben tévedtek el. A GPS-alapú helymeghatározásnak köszönhetően a mentők mindkét esetben gyorsan a helyszínre értek, és segíteni tudtak a bajbajutottakon.

A csúszós utak, a rossz látási viszonyok és a téli sportok mellett az év végéhez közeledve gyakran hívják a mentőket háztartási balesetekhez is, hiszen a karácsonyi sütés-főzés, vagy épp a fenyőfafaragás is súlyos sérülésekhez vezethet. Kisebb sérülések esetén pedig a mobilalkalmazásban található elsősegély-kisokos lehet a felhasználók segítségére, amely könnyen értelmezhető ábrák és leírások segítségével vezet végig a sebesültek szakszerű ellátásnak lépésein. Továbbá az ünnepek alatt is naprakész információt találunk az alkalmazás térkép felületén, ahol a közeli gyógyszertárak nyitva tartásán túl a kórházak címét és elérhetőségét is könnyedén megtaláljuk.