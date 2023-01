– A hidrogént eddig szinte kizárólag vegyipari, petrolkémiai célokra használtuk, de a jövő közlekedésében is fontos szerepet kap majd. A világ számos fejlett országában e tendencia teret kap, és a közlekedési célú közvetlen hidrogénfelhasználás mellett az energetikában, és az ipar szegmensében kap majd egyre fontosabb szerepet a tiszta hidrogén – reményeink szerint ez Magyarországon is így lesz. A városi közösségi közlekedésben a közeljövő egyik perspektivikus alternatív megoldását jelentik a hidrogén üzemanyag-cellás buszok, vonatok, esetleg üzemanyag-cellás rendszerrel kiegészített trolik, esetleg villamosok. Igazából főleg a nehézgépjárművek így a teherautók vagy éppen hajók, kompok esetében is várjuk az üzemanyag-cellás hajtáslánc elterjedését, de a személyautók esetében is jó esélyek vannak. A buszokra visszatérve ki kell emelni, hogy a hosszú évek óta EU-s projekteknek zajló összességében több tízmillió megtett kilométer, sok tízezer biztonságos hidrogéntankolás történt eddig Európában hidrogénüzemű buszokkal. Most Magyarországon, régiónkban is értékes, közvetlen tapasztalatokat szerezhetünk ezzel a technológiával – tette hozzá Mayer Zoltán, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület titkára.

A hidrogén, mint energiahordozó, kiváló potenciállal rendelkezik a gazdaság számos ágazatának szén-dioxid-mentesítésére, különösen ott, ahol az akkumulátorok műszakilag nem alkalmazhatók hatékonyan, vagy drágább megoldást jelentenek. Az egyik ilyen szektor a városi tömegközlekedés, ahol az üzemanyagcellás buszokban használt hidrogén nagy teljesítményt és jobb komfortérzetet biztosít az utasoknak, üvegházhatást okozó és légszennyező anyagok, részecskék és zaj kibocsátás nélkül.